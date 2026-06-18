En la jornada del miércoles, en la sala de reuniones de la Municipalidad de Villa Ocampo, el intendente local Cristian Marega, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Guillermo Stechina, recibió a autoridades provinciales, nacionales y representantes de distintos organismos vinculados al desarrollo de infraestructura estratégica para la región.
Villa Ocampo juega fuerte para liderar un polo estratégico de integración entre Santa Fe y Corrientes
Se registran avances en el proyecto de acceso a Puerto Ocampo y la conectividad con Bella Vista, en la costa correntina. El decidido apoyo del gobierno provincial se evidencia con obras y la presencia de funcionarios interministeriales. El intendente Cristian Marega estimó que el cruce fluvial se activaría a comienzos de 2027.
Participaron del encuentro el secretario General del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, Marcos Renna; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador de la Zona Norte de la Dirección Provincial de Vialidad, Arq. Sergio Raúl Cardozo; el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; el secretario de Cooperación, Cristian Cunha; el senador provincial Orfilio Marcón; el presidente del Concejo Municipal, Mario Araujo; y, en representación del Ejército Argentino, el teniente coronel Pablo Campi.
Asimismo, mediante videoconferencia, estuvo presente la secretaria de la Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone, junto a integrantes de su equipo de trabajo.
Durante la reunión se llevó adelante una mesa técnica de trabajo con el objetivo de avanzar en los distintos aspectos vinculados al proyecto de acceso a Puerto Ocampo y su conectividad con Bella Vista, una obra de gran importancia para el desarrollo productivo, logístico y regional, se informó desde el municipio ocampense.
En ese marco, las autoridades analizaron el estado de situación de las gestiones y definieron un plan de acción conjunto, estableciendo etapas y plazos para continuar impulsando el avance del proyecto, reafirmando el compromiso de los distintos organismos involucrados para concretar una infraestructura estratégica que fortalecerá la integración, la conectividad y el crecimiento de toda la región.
Además, se destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y las instituciones participantes para avanzar en una iniciativa que contribuirá significativamente al desarrollo económico, productivo y social de la región, consolidando los vínculos entre las provincias de Santa Fe y Corrientes
Conexión entre orillas
Tras una reunión técnica con funcionarios provinciales y representantes del Ejército Argentino, el intendente Cristian Marega destacó los avances en las obras de acceso a Puerto Ocampo y en el proyecto de conectividad fluvial con Bella Vista, Corrientes. Aseguró que la iniciativa tiene factibilidad técnica y que podría concretarse durante el próximo año si las condiciones climáticas acompañan.
El mandatario expresó su satisfacción por los resultados del encuentro con funcionarios de distintas áreas del Gobierno de Santa Fe, en la que se analizaron los pasos necesarios para avanzar en la conectividad entre Puerto Ocampo y Bella Vista, una obra considerada estratégica para el desarrollo del norte santafesino.
“Fue una reunión muy práctica, con funcionarios del Ministerio de Producción, del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte, de la Región Centro y también con representantes del Ejército. Hubo mucho entusiasmo y una mirada muy positiva sobre el proyecto”, señaló.
Etapa final
Según explicó Marega, el encuentro tuvo un carácter eminentemente técnico y permitió coordinar las acciones necesarias una vez concluidas las obras de infraestructura que actualmente se ejecutan para el sistema de acceso a Puerto Ocampo.
“La reunión sirvió para avanzar sobre todos los temas que deben resolverse una vez finalizados los puentes, las alcantarillas y el camino de acceso. También participó el Ejército Argentino por el tema de la balsa, que es una pieza clave para la conexión con Corrientes”, indicó.
En ese marco, destacó que se definió un plan de trabajo conjunto entre los distintos organismos involucrados. “Se armó un plan de acción concreto con todas las áreas técnicas presentes para coordinar los pasos que siguen y avanzar en cada uno de los aspectos necesarios para poner en marcha la conectividad”, sostuvo.
Obras en marcha
El intendente recordó que el avance de las obras depende en gran medida de las condiciones climáticas y del comportamiento del río Paraná. “Hoy tenemos el puente sobre el arroyo Pindó terminado y los puentes sobre el Caré y el Quencho en construcción. El gran desafío es lo que pueda ocurrir con una eventual creciente vinculada al fenómeno de El Niño, que podría complicar los trabajos”, explicó.
No obstante, se mostró optimista respecto de los plazos y estimó que “si logramos sortear esa situación y el clima acompaña, todo indica que a principios del año que viene podríamos tener avances muy importantes y estar en condiciones de materializar el funcionamiento de la balsa”.
Factibilidad técnica confirmada
Uno de los aspectos destacados por Marega es que tanto la embarcación como la infraestructura necesaria ya cuentan con estudios técnicos favorables. “La balsa tiene factibilidad técnica, al igual que el embarcadero. Contamos con los estudios previos que determinan dónde debe instalarse y cómo debe funcionar el sistema, por lo que estamos avanzando sobre bases sólidas”, explicó.
El proyecto contempla una conexión fluvial permanente entre Puerto Ocampo y Bella Vista, reduciendo considerablemente las distancias entre ambas provincias y generando nuevas oportunidades para la región.
Turismo, producción y desarrollo regional
Para Marega, la concreción de esta obra tendrá un impacto mucho más amplio que la mera conectividad vial. “El desarrollo del norte santafesino está íntimamente ligado al río Paraná. Puerto Ocampo y todo el sistema del ‘Jaaukanigás’ tienen un potencial enorme desde el punto de vista turístico, productivo y ambiental”, destacó.
“Tenemos una flora y una fauna extraordinarias. La posibilidad de conectar ambas orillas abre un horizonte muy prometedor para el turismo, las economías regionales y el intercambio comercial”, remarcó, en referencia a la riqueza natural de la zona constituye una oportunidad única.
Un cambio geopolítico para el norte santafesino
El jefe municipal consideró que la recuperación de Puerto Ocampo y la conexión con Bella Vista representan un cambio histórico para la región. “Geopolíticamente esto va a posicionar a Villa Ocampo y al norte santafesino en otro lugar. Es un sueño que lleva décadas y por el que trabajó muchísima gente”, expresó.
Recordó además que Puerto Ocampo tuvo actividad hasta 1969 y que hoy su recuperación comienza a transformarse en una realidad tangible: “Durante muchos años parecía una utopía. Hoy vemos hechos concretos: puentes, caminos y obras que acercan cada vez más la posibilidad de volver a tener una conexión efectiva con Corrientes”, señaló.
Trabajo conjunto
Marega también valoró el vínculo que mantienen con las autoridades correntinas, especialmente con el municipio de Bella Vista. “Tenemos una relación permanente con el intendente de Bella Vista y venimos trabajando no sólo en la conexión física, sino también en todo lo que vendrá después”, explicó.
Ese trabajo conjunto incluye la elaboración de estrategias comunes para potenciar el desarrollo económico de ambas localidades, ante lo cual “estamos construyendo una agenda compartida en materia productiva, turística y comercial. La conectividad es apenas el primer paso; lo importante es todo lo que puede generar después”, concluyó.
La posibilidad de reactivar el histórico vínculo entre Puerto Ocampo y Bella Vista aparece así cada vez más cerca de concretarse, en un proyecto que promete transformar la dinámica económica y territorial del norte santafesino y del suroeste correntino.
Viaductos
Como parte de un plan estratégico, el gobierno provincial lleva adelante la construcción de los puentes “Quencho” y “Caré”, con 120 metros y 90 metros de extensión ubicados en la Ruta Provincial 32, camino a Puerto Ocampo. Fueron licitados en agosto del año pasado y, una vez concluidos, completarán los cruces de los cuatro cauces de agua permanente que tiene el acceso a Puerto Ocampo. En este esquema, ya fue inaugurado en diciembre de 204 el puente sobre el Paraná Miní, de 308 metros de largo, y está cerca de finalizar la construcción del puente Pindó, con 150 metros.