Puentes, balsa y turismo

Villa Ocampo juega fuerte para liderar un polo estratégico de integración entre Santa Fe y Corrientes

Se registran avances en el proyecto de acceso a Puerto Ocampo y la conectividad con Bella Vista, en la costa correntina. El decidido apoyo del gobierno provincial se evidencia con obras y la presencia de funcionarios interministeriales. El intendente Cristian Marega estimó que el cruce fluvial se activaría a comienzos de 2027.