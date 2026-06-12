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Durante tres jornadas

Villa Ocampo debate sobre la conservación y el uso sostenible de los humedales

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, inauguró la 6° edición del Foro Nacional de Humedales, uno de los principales encuentros ambientales del país, organizado por el Gobierno de Santa Fe junto con la Municipalidad de Villa Ocampo.

El l ministro señaló que “ambiente y producción son dos caras de una misma moneda, ya que para cuidar el ambiente hay que contemplar la producción; de lo contrario, nuestro trabajo será en vano”.El l ministro señaló que “ambiente y producción son dos caras de una misma moneda, ya que para cuidar el ambiente hay que contemplar la producción; de lo contrario, nuestro trabajo será en vano”.
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Con la participación de especialistas ambientales, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de gobiernos locales de distintas provincias, comenzó este jueves en Villa Ocampo el 6º Foro Nacional de Humedales, un espacio de referencia para el intercambio de experiencias y la construcción de políticas públicas orientadas a la protección de estos ecosistemas estratégicos.

El l ministro señaló que “ambiente y producción son dos caras de una misma moneda, ya que para cuidar el ambiente hay que contemplar la producción; de lo contrario, nuestro trabajo será en vano”.El l ministro señaló que “ambiente y producción son dos caras de una misma moneda, ya que para cuidar el ambiente hay que contemplar la producción; de lo contrario, nuestro trabajo será en vano”.

Durante la apertura del encuentro, organizado por el Gobierno de Santa Fe junto con la Municipalidad de Villa Ocampo, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó que “este encuentro, que cada año crece más, es un ámbito trascendente para nuestra provincia, para nuestro país y para el mundo”. Asimismo, remarcó que el foro tiene como eje central la conservación de los humedales porque “sabemos que son ecosistemas absolutamente necesarios para la vida en el planeta”.

A continuación, el ministro señaló que “ambiente y producción son dos caras de una misma moneda, ya que para cuidar el ambiente hay que contemplar la producción; de lo contrario, nuestro trabajo será en vano”. Además, sostuvo que “el mayor desafío ambiental que tiene nuestro planeta es repensar la forma en que producimos y consumimos”.

El l ministro señaló que “ambiente y producción son dos caras de una misma moneda, ya que para cuidar el ambiente hay que contemplar la producción; de lo contrario, nuestro trabajo será en vano”.El l ministro señaló que “ambiente y producción son dos caras de una misma moneda, ya que para cuidar el ambiente hay que contemplar la producción; de lo contrario, nuestro trabajo será en vano”.

En ese sentido, subrayó que quienes desarrollan actividades productivas deben incorporar la dimensión ambiental en sus estrategias de crecimiento para evitar “producir para el pasado” y avanzar hacia modelos más sostenibles y competitivos.

Finalmente, Estévez destacó algunas herramientas impulsadas por la provincia para compatibilizar desarrollo y sostenibilidad. Entre ellas mencionó el Observatorio del Suelo, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo destinada a generar información para una gestión más eficiente de los recursos naturales, y una nueva plataforma pública de producción sostenible que garantiza la trazabilidad de productos libres de deforestación, requisito cada vez más relevante para acceder a mercados internacionales como la Unión Europea.

Trabajo coordinado

Por su parte, la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y BioCiudadanía de Córdoba, Tori Flores, agradeció la invitación a participar del foro y afirmó que debatir estos temas “en el contexto productivo y económico que vive la Argentina es realmente un acto heroico”.

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Además, valoró el trabajo conjunto que Córdoba y Santa Fe desarrollan en el marco de la Región Centro y de la Alianza Verde Argentina, impulsando “políticas innovadoras que buscan compartir experiencias, avanzar de manera coordinada y unificar criterios en materia ambiental”.

A su turno, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de que la ciudad sea sede de un encuentro que, durante tres jornadas, reunirá a actores de todo el país para abordar los desafíos actuales vinculados con la conservación, la restauración y la gestión sostenible de los humedales.

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La iniciativa busca fortalecer la articulación entre organismos públicos, instituciones académicas, organizaciones sociales y comunidades locales, promoviendo una mirada federal sobre la preservación de ambientes fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y el desarrollo sostenible.

También participaron de la apertura el director general de Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas y Biodiversidad de Santa Fe, Pablo Aceñaloza; la directora provincial de Parques y Reservas de Corrientes, Alejandra Eliciri; y legisladores provinciales.

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