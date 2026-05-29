Una nueva obra de infraestructura hídrica permitirá recuperar la transitabilidad en un camino rural de gran importancia para Villa Ocampo y localidades vecinas del norte santafesino.
La reconstrucción de una estructura sobre el Canal El Manolo permitirá restablecer un camino estratégico
La intervención contempla la construcción de una nueva alcantarilla sobre el Canal El Manolo, en el departamento General Obligado. La obra permitirá recuperar una conexión vial actualmente interrumpida, mejorar el drenaje del sector y facilitar la circulación de vecinos, productores y maquinaria agrícola.
Se trata de la reconstrucción de una alcantarilla sobre el Canal El Manolo, una estructura que resultó dañada y cuyo colapso provocó la interrupción de una vía estratégica para la circulación de personas, vehículos y equipos vinculados a la actividad productiva.
El proyecto contempla una inversión superior a los 128 millones de pesos y tendrá un plazo estimado de ejecución de tres meses.
La obra permitirá restablecer la conexión entre la zona urbana y distintos sectores rurales de Villa Ocampo, además de mejorar la vinculación con localidades cercanas como Tacuarendí, San Antonio de Obligado y Las Toscas.
Actualmente, el tránsito se encuentra afectado debido al desmoronamiento de la estructura existente, situación que genera complicaciones para productores agropecuarios, transportistas y vecinos que utilizan habitualmente ese corredor.
La nueva alcantarilla estará compuesta por dos luces y tendrá una longitud de cinco metros, características que permitirán brindar mejores condiciones de seguridad y aumentar la capacidad de conducción de los excedentes hídricos.
Mejora del drenaje y recuperación del sistema hídrico
Además de restablecer la circulación, la intervención busca optimizar el funcionamiento hidráulico del Canal El Manolo, una infraestructura fundamental para el escurrimiento de aguas en la región.
Especialistas señalaron que la obra se complementa con tareas de limpieza y reacondicionamiento desarrolladas sobre aproximadamente cinco kilómetros del canal, trabajos orientados a recuperar su capacidad operativa y favorecer el drenaje en períodos de abundantes precipitaciones.
La combinación de ambas intervenciones permitirá reducir riesgos de anegamientos, mejorar el escurrimiento superficial y aportar mayor seguridad a los sectores productivos y poblados ubicados en el área de influencia.
Un plan de obras para fortalecer la infraestructura regional
La reconstrucción de la alcantarilla forma parte de una serie de trabajos de infraestructura que se ejecutan en el norte provincial para mejorar la conectividad y el funcionamiento de la red hídrica.
Entre las obras en marcha se encuentra el nuevo puente sobre el arroyo Pindó, una de las intervenciones más importantes de la región, además de otras estructuras que se desarrollan en distintos puntos del corredor que vincula Villa Ocampo con Puerto Ocampo.
La nueva alcantarilla sobre el Canal El Manolo representa una respuesta concreta a una necesidad de larga data para los habitantes de la zona, ya que permitirá recuperar una vía esencial para el movimiento diario de personas, la actividad agropecuaria y el transporte de la producción.
Con una ejecución prevista de tres meses, se espera que la obra restablezca plenamente la circulación y contribuya a mejorar las condiciones hidráulicas de un sector estratégico del departamento General Obligado.