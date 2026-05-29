Villa Ocampo

La reconstrucción de una estructura sobre el Canal El Manolo permitirá restablecer un camino estratégico

La intervención contempla la construcción de una nueva alcantarilla sobre el Canal El Manolo, en el departamento General Obligado. La obra permitirá recuperar una conexión vial actualmente interrumpida, mejorar el drenaje del sector y facilitar la circulación de vecinos, productores y maquinaria agrícola.