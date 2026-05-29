En distintas zonas rurales del departamento Caseros se ejecutan importantes obras destinadas a mejorar el drenaje de excedentes hídricos y recuperar la transitabilidad de caminos que resultan fundamentales para la producción y la vida cotidiana de las comunidades rurales.
Obras sobre los arroyos Saladillo y Los Leones buscan fortalecer la producción y la conectividad
Los trabajos se desarrollan en los distritos de Los Quirquinchos y Villada, donde se reemplazan antiguas alcantarillas y estructuras deterioradas por nuevos pasos hidráulicos. El objetivo es optimizar el escurrimiento de excedentes hídricos, recuperar la transitabilidad de caminos rurales y mejorar la conectividad en una amplia zona productiva del departamento Caseros.
Los trabajos se desarrollan sobre los arroyos Los Leones y Saladillo, en jurisdicción de Los Quirquinchos y Villada, donde antiguas estructuras que presentaban deterioro o problemas de funcionamiento están siendo reemplazadas por nuevas alcantarillas y puentes diseñados para responder a las necesidades actuales de circulación y escurrimiento.
La intervención contempla la construcción de cinco nuevas estructuras hidráulicas y demanda una inversión superior a los 747 millones de pesos.
Mejoras sobre el arroyo Los Leones
En el distrito de Los Quirquinchos se ejecuta el reemplazo de tres estructuras ubicadas sobre el arroyo Los Leones.
Dos de ellas consisten en alcantarillas de doble luz, una de trazado recto y otra oblicua, mientras que la tercera reemplazará una antigua estructura tipo túnel linner abovedado que presentaba un alto nivel de obstrucción y limitaba el normal escurrimiento del agua.
Las nuevas obras permitirán aumentar la capacidad hidráulica del sistema y mejorar las condiciones de circulación para maquinaria agrícola, transportes y vehículos que utilizan habitualmente estos caminos rurales.
Actualmente, los trabajos se encuentran en una etapa inicial, con tareas de hormigonado de losas y relevamientos técnicos para avanzar en las siguientes estructuras previstas.
Nuevos puentes para recuperar la transitabilidad en Villada
En paralelo, en el distrito de Villada se construyen dos nuevas estructuras sobre el arroyo Saladillo.
Los proyectos contemplan pasos de tres luces de 4,50 metros cada una, equipados con veredas, barandas y guardarruedas que brindarán mayor seguridad a quienes transiten por el sector.
Las obras permitirán recuperar caminos que actualmente presentan restricciones o dificultades para el paso de vehículos pesados y maquinaria agrícola.
Desde la comuna local destacaron que una de las estructuras reemplazará un puente que se encuentra limitado para el tránsito pesado debido a su estado de conservación.
La recuperación de estos pasos resulta especialmente importante para la actividad agropecuaria de la zona, ya que constituyen vías estratégicas para el traslado de la producción y la vinculación entre establecimientos rurales y el área urbana.
Un impacto directo en la producción y el drenaje
Especialistas en recursos hídricos señalaron que las intervenciones se desarrollan en dos cuencas distintas y cumplen una doble función: mejorar el escurrimiento del agua y garantizar la conectividad de los caminos rurales.
En el caso del arroyo Los Leones, las nuevas estructuras permitirán optimizar el drenaje de más de 6.000 hectáreas productivas pertenecientes a la cuenca del río Carcarañá.
Mientras tanto, sobre el arroyo Saladillo, las obras apuntan a restablecer la circulación en sectores donde el deterioro de las estructuras existentes había generado restricciones operativas.
La mejora de estos pasos resulta especialmente relevante en años con elevados registros de precipitaciones, cuando la capacidad de escurrimiento y el estado de la infraestructura vial adquieren un papel determinante para sostener la actividad productiva y garantizar la accesibilidad de los habitantes rurales.
Infraestructura clave para el interior productivo
Más allá de la magnitud de las estructuras, este tipo de obras tiene una incidencia directa sobre la logística agropecuaria, el acceso a servicios esenciales y la conectividad entre localidades.
Los nuevos puentes y alcantarillas permitirán reducir dificultades de circulación, mejorar la seguridad vial y ofrecer una respuesta de largo plazo a problemas que afectan el funcionamiento de los caminos rurales.