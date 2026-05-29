En el sur santafesino

Obras sobre los arroyos Saladillo y Los Leones buscan fortalecer la producción y la conectividad

Los trabajos se desarrollan en los distritos de Los Quirquinchos y Villada, donde se reemplazan antiguas alcantarillas y estructuras deterioradas por nuevos pasos hidráulicos. El objetivo es optimizar el escurrimiento de excedentes hídricos, recuperar la transitabilidad de caminos rurales y mejorar la conectividad en una amplia zona productiva del departamento Caseros.