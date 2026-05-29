Departamento Las Colonias

Ruta 10: reconstruyen el antiguo puente de madera sobre Arroyo Cululú

Con un 80 % de avance, los trabajos actuales se concentran en el recambio del tablero y la colocación de la capa de RAP. La obra, con una inversión de $ 330 millones, tiene prevista su finalización para fines de junio.