La Comuna de Ramona continúa desarrollando iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fortalecer la producción y modernizar la administración pública.
Ramona: presentan un proyecto para ampliar la red de Caminos Productivos
La iniciativa fue elevada en el marco del programa provincial Caminos Productivos y contempla nuevas vías mejoradas para facilitar el transporte de la producción, garantizar el acceso a servicios esenciales y fortalecer el arraigo de las familias que viven y trabajan en el sector rural.
En ese marco, durante las últimas semanas se concretaron acciones vinculadas a la incorporación de nuevas tecnologías, la planificación de obras de infraestructura rural, el cuidado del arbolado público y el acompañamiento a instituciones de la comunidad.
Las actividades reflejan una estrategia de gestión que busca combinar desarrollo productivo, innovación y sostenibilidad, con el objetivo de dar respuestas concretas a las necesidades actuales y futuras de la localidad.
Vinculación tecnológica para modernizar la gestión pública
Uno de los acontecimientos destacados fue la participación del presidente comunal José Barbero en la ronda de negocios público-privada "Vincular Inteligente 2026", desarrollada en los salones La Fluvial de Rosario.
La iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, reunió a gobiernos locales, empresas tecnológicas y organismos públicos con el propósito de promover la transformación digital de municipios y comunas.
El encuentro contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y permitió concretar más de 750 reuniones de negocios destinadas a vincular la demanda de los gobiernos locales con la oferta de empresas santafesinas especializadas en soluciones tecnológicas.
Para la administración comunal de Ramona, la participación en este espacio significó una oportunidad para acceder a nuevas herramientas y establecer contactos con potenciales proveedores capaces de aportar innovación en áreas estratégicas.
Entre los temas abordados se destacan la eficiencia energética, la gestión de residuos, la digitalización de procesos administrativos y la incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar los servicios públicos.
La búsqueda apunta a construir una administración más ágil y eficiente, capaz de brindar respuestas más rápidas a las demandas de los vecinos y mejorar la calidad de los servicios comunales.
Un proyecto para fortalecer los caminos productivos
Paralelamente, la Comuna presentó un proyecto de ampliación de la red de caminos rurales mejorados en el marco del programa provincial Caminos Productivos.
La iniciativa surge de un trabajo previo de relevamiento de necesidades en el sector rural, que incluyó la recopilación de información técnica, el análisis de la infraestructura existente y la planificación de nuevas trazas destinadas a mejorar la conectividad.
El objetivo principal es garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad para el transporte de la producción agropecuaria, pero también asegurar el acceso a servicios esenciales como educación y salud para las familias que viven y trabajan en el campo.
La propuesta fue elaborada dentro de los alcances del programa creado por el Decreto Provincial 194/2025, una herramienta impulsada por el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la infraestructura vial secundaria y terciaria en todo el territorio provincial.
Además de mejorar la movilidad productiva, el programa busca promover el arraigo rural y favorecer la integración social de las comunidades ubicadas fuera de los centros urbanos.
Una de sus características distintivas es el modelo de gestión asociada, mediante el cual gobiernos locales, productores y organizaciones conforman consorcios encargados de supervisar las obras y garantizar el mantenimiento futuro de los caminos.
Desde la administración comunal consideran que este tipo de intervenciones resultan fundamentales para acompañar el crecimiento productivo de la región y mejorar las condiciones de vida de quienes desarrollan sus actividades en el ámbito rural.
Comenzó el plan anual de poda y mantenimiento del arbolado
En materia de ambiente y espacio público, la Comuna puso en marcha el plan integral de poda y mantenimiento del arbolado urbano.
Las tareas son ejecutadas por una cuadrilla especialmente conformada para este fin y se desarrollan durante la temporada otoño-invierno, aprovechando el período de reposo vegetativo de las especies arbóreas.
Los trabajos comenzaron en distintos sectores de la localidad, priorizando la liberación de luminarias, cámaras de seguridad y tendidos de cableado aéreo, además de la remoción de ramas secas o con riesgo de caída.
Según explicaron desde el gobierno local, el objetivo es prevenir accidentes y mejorar las condiciones de seguridad para peatones y conductores.
La intervención se realiza bajo criterios de poda correctiva y formativa, procurando preservar la salud de los ejemplares y favorecer su desarrollo equilibrado.
Asimismo, las tareas contribuyen a mejorar la visibilidad urbana y fortalecer el cuidado del patrimonio ambiental de la localidad.
En forma paralela, la Comuna coordina la recolección inmediata de las ramas extraídas para evitar inconvenientes en la circulación y mantener la limpieza de los espacios intervenidos.
Posteriormente, el material vegetal es trasladado para su procesamiento mediante chipeado, una práctica que permite reutilizar los residuos orgánicos para la producción de abono destinado a canteros, plazas y espacios verdes públicos.
Reconocimiento al trabajo de los Scouts locales
Otro de los acontecimientos institucionales recientes fue la visita oficial de la jefa nacional de Scouts de Argentina, María Luján Peciña, quien recorrió las instalaciones del grupo scout de Ramona.
Durante la jornada fue recibida por el presidente comunal y mantuvo encuentros con integrantes de la jefatura local, educadores y jóvenes pertenecientes a las distintas ramas de la organización.
La visita permitió conocer de primera mano las actividades que desarrolla el grupo en la comunidad y el trabajo de formación que llevan adelante con niños, adolescentes y jóvenes.
Asimismo, se compartieron experiencias vinculadas a proyectos de servicio comunitario, cuidado del ambiente y promoción del liderazgo juvenil, valores que forman parte de la propuesta educativa del movimiento scout.
Desde la Comuna destacaron la importancia de acompañar a las instituciones intermedias que contribuyen al desarrollo social y a la formación ciudadana de las nuevas generaciones.
Una agenda orientada al desarrollo
La participación en espacios de innovación tecnológica, la planificación de infraestructura rural, las acciones de mantenimiento urbano y el acompañamiento a organizaciones comunitarias forman parte de una agenda de trabajo que busca fortalecer el desarrollo integral de Ramona.
Con iniciativas que abarcan desde la producción hasta el ambiente, pasando por la transformación digital y la participación social, la gestión comunal continúa impulsando proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar las condiciones necesarias para el crecimiento sostenido de la localidad.