El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó que los estudios de laboratorio realizados al tripulante de una embarcación amarrada en el puerto de San Lorenzo confirmaron el diagnóstico de herpes zóster, descartándose otras enfermedades infecciosas de mayor riesgo epidemiológico.
San Lorenzo: descartaron ébola y confirmaron que el tripulante tiene herpes zóster
El Ministerio de Salud de Santa Fe y Sanidad de Fronteras de la Nación intervinieron ante el caso detectado en un buque amarrado. La embarcación ya no se encuentra bajo aislamiento preventivo.
Se trata de un hombre joven, que había presentado fiebre, vómitos, lesiones cutáneas eritemato-ampollares, mialgias y tos, mientras se desempeñaba a bordo de un buque que había arribado a la terminal portuaria santafesina.
A partir de la evaluación clínica inicial realizada por los equipos intervinientes, las autoridades sanitarias habían descartado previamente la sospecha de ébola y solicitado estudios específicos ante un diagnóstico presuntivo de herpes zóster.
Debido a la persistencia de la fiebre y a un cuadro de deshidratación, el paciente fue trasladado el miércoles a un efector privado, donde continúa estable, para su atención y seguimiento, aplicándose las medidas de precaución correspondientes durante el operativo.
Tras la confirmación del diagnóstico por laboratorio y en función de la evolución del caso, la Unidad Sanitaria de Fronteras dispuso levantar la interdicción preventiva sobre la embarcación, en el marco de los protocolos sanitarios vigentes.