La Municipalidad de San Lorenzo continúa ejecutando obras de puesta en valor en distintos sectores estratégicos de la ciudad. Por un lado, avanza la remodelación integral del tramo sur de la Costanera Parente, que adoptará una estética similar a la del paseo céntrico renovado en 2023.
San Lorenzo: avanza la transformación del tramo sur de la Costanera Parente
La obra se desarrolla entre Rivadavia y Pasaje Cavigioli e incluye nuevas veredas, iluminación led, mobiliario y barandas. Una vez finalizada, permitirá integrar más de un kilómetro de paseo público sobre la ribera del río Paraná.
Paralelamente, se desarrolla la primera etapa del plan de iluminación led del camino que une San Lorenzo con Ricardone, una vía de intensa circulación vehicular.
Las intervenciones forman parte de un proceso de modernización urbana que busca consolidar nuevos espacios de recreación y mejorar la infraestructura vial de la ciudad.
La Costanera Parente suma una nueva etapa de renovación
Los trabajos se concentran actualmente en el tramo comprendido entre calle Rivadavia y Pasaje Cavigioli, donde ya se ejecuta el recambio de veredas sobre una superficie cercana a los 1.200 metros cuadrados.
La obra contempla la construcción de una amplia explanada y la incorporación de nuevo equipamiento urbano. Entre los elementos previstos se encuentran luminarias led, barandas de acero inoxidable, bancos, bicicleteros, cestos de residuos y dispensadores de agua, con el objetivo de ofrecer mayores comodidades a vecinos y visitantes.
Una vez concluida, la nueva rambla presentará características similares a las del sector central de la Costanera Parente, ubicado entre las calles Urquiza y Doctor Ghio, que fue completamente remodelado y habilitado en 2023.
Además, ambos espacios quedarán vinculados a través de un nuevo paseo público proyectado junto al edificio que actualmente se construye entre ambos sectores, generando una continuidad peatonal a lo largo del frente costero.
Un corredor ribereño cada vez más integrado
La intervención forma parte de una serie de obras realizadas durante los últimos años sobre la franja costera de San Lorenzo.
Entre ellas se destaca la recuperación de la margen inferior del Campo de la Gloria, donde se ejecutaron tareas de acondicionamiento y reparación de estructuras entre las bajadas de Urquiza y Santos Palacios. En ese sector se incorporaron nuevas veredas junto al río, iluminación led, barandas de protección y espacios destinados a la pesca recreativa.
A estas mejoras se suma la habilitación del paseo costanero norte, que conecta las calles Santos Palacios y Tucumán mediante senderos peatonales equipados con mobiliario urbano e iluminación.
Cuando finalice la obra actualmente en marcha, la ciudad contará con un corredor ribereño continuo de más de mil metros de extensión, consolidando un espacio público integrado con vistas privilegiadas al río Paraná.
Más iluminación para un acceso estratégico
En paralelo con las obras sobre la costa, el municipio concretó la primera etapa del plan de iluminación del corredor vial que une San Lorenzo con la localidad de Ricardone.
La intervención incluyó la instalación de 50 luminarias led sobre calle Hermes Binner, mientras continúan los trabajos para extender el sistema a lo largo de las calles Roberto Biraghi, San Juan y José Verd, completando todo el recorrido.
Se trata de una arteria de gran importancia para la circulación diaria, ya que conecta ambas localidades y constituye además una vía de enlace entre el casco céntrico sanlorencino y el barrio San Eduardo.
La mejora se suma a una serie de intervenciones previas realizadas sobre la traza, que incluyeron trabajos de rectificación, pavimentación con asfalto modificado con polímeros y la colocación de señalización horizontal y vertical.
Tecnología led y seguridad vial
La incorporación de iluminación led busca fortalecer las condiciones de seguridad vial y mejorar la visibilidad durante la noche en uno de los corredores más transitados de la zona.
Además de optimizar la circulación vehicular y peatonal, esta tecnología presenta ventajas vinculadas a la eficiencia energética y la reducción de costos operativos, al tiempo que disminuye el impacto ambiental mediante un menor consumo eléctrico y una reducción de emisiones asociadas.
Según datos municipales, el plan de modernización del alumbrado público desarrollado en los últimos años permitió que más del 95 por ciento de la ciudad cuente actualmente con tecnología led, tanto en calles como en accesos y espacios públicos.
Con la ejecución simultánea de estas obras, San Lorenzo continúa ampliando y modernizando su infraestructura urbana, combinando mejoras en la movilidad, la seguridad y el desarrollo de nuevos espacios de encuentro para la comunidad.