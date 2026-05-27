La infraestructura educativa de Esperanza sumó este martes dos nuevas obras destinadas a fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la ciudad.
Esperanza: habilitaron el nuevo edificio del Jardín Nº 323
La ciudad habilitó las nuevas instalaciones del Jardín de Infantes “Héroes del Belgrano”, que contará por primera vez con edificio propio. Además, quedó presentada una nueva aula en la Escuela Secundaria Nº 371, construida en el marco del programa provincial Mil Aulas.
Las actividades contaron con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de la comunidad educativa y familias de los estudiantes.
Un edificio propio después de más de una década
La inauguración del nuevo Jardín Nº 323 se llevó a cabo en el predio ubicado en la intersección de las calles Almirante Brown y Laprida. La obra representa un avance significativo para la institución, que hasta ahora desarrollaba sus actividades dentro de la Escuela Primaria Nº 6403 “Capitán de Fragata Ingeniero Carlos Gadda”.
Con esta habilitación, el establecimiento contará por primera vez con infraestructura propia, diseñada específicamente para el nivel inicial.
El nuevo edificio posee una superficie cubierta de 441,3 metros cuadrados e incluye hall de ingreso, salón de usos múltiples (SUM), cocina, portería, espacios técnicos, sanitarios adaptados, tres salas para nivel inicial con núcleos sanitarios propios y dependencias administrativas para la conducción institucional.
Durante el acto, la directora del establecimiento, Nilda Kraus, destacó la importancia de la obra para la comunidad educativa y remarcó que disponer de un espacio moderno, seguro y adecuado para las primeras etapas de la escolaridad permitirá mejorar las condiciones de trabajo y aprendizaje.
Más infraestructura para las escuelas de la ciudad
Tras la inauguración del jardín, las autoridades recorrieron la nueva aula construida en la Escuela Secundaria Nº 371 “Soldados de la Patria Colombo-Müller”.
La obra demandó una inversión de 48 millones de pesos y forma parte del programa provincial “Mil Aulas”, una iniciativa destinada a ampliar y mejorar los espacios educativos en establecimientos de toda la provincia.
Con esta incorporación, Esperanza alcanza las diez aulas ejecutadas a través de este programa, lo que permite ampliar la capacidad edilicia de las instituciones educativas y responder al crecimiento de la matrícula escolar.
Inversión en infraestructura educativa
Las obras presentadas forman parte de un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura escolar en Santa Fe.
Según datos difundidos durante la jornada, actualmente se encuentran habilitados 37 establecimientos educativos en distintos puntos de la provincia, mientras que otros 17 están próximos a finalizarse. Además, el programa Mil Aulas registra cerca de 690 aulas terminadas o en ejecución.
En el caso de Esperanza, tanto la inauguración del nuevo edificio del Jardín Nº 323 como la construcción de nuevas aulas buscan brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas y acompañar el crecimiento de la comunidad educativa local.
La jornada contó además con la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación, autoridades municipales, docentes, directivos, representantes de instituciones educativas, veteranos de Malvinas y miembros de la comunidad.