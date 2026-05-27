Con la presencia del gobernador

Esperanza: habilitaron el nuevo edificio del Jardín Nº 323

La ciudad habilitó las nuevas instalaciones del Jardín de Infantes “Héroes del Belgrano”, que contará por primera vez con edificio propio. Además, quedó presentada una nueva aula en la Escuela Secundaria Nº 371, construida en el marco del programa provincial Mil Aulas.