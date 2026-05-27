El frío se hizo sentir con fuerza este miércoles 27 de mayo en distintos puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el ranking de las diez ciudades con temperaturas más bajas de la jornada, con registros bajo cero en varias provincias y elevados niveles de humedad.
Frío en Argentina: cuáles fueron las 10 ciudades con menor temperatura
El relevamiento del Servicio Meteorológico Nacional ubicó a localidades de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Jujuy entre los registros más bajos de la jornada, con marcas bajo cero y alta humedad.
Río Grande, en Tierra del Fuego, encabezó el listado al registrar -3.2°C, convirtiéndose en la ciudad más fría del país. Además, presentó una sensación térmica de 5,5°C y un nivel de humedad del 94%.
El podio
En segundo lugar se ubicó Río Gallegos, en Santa Cruz, donde el termómetro marcó -2,4°C, acompañado de una humedad del 94%.
El tercer puesto fue para La Quiaca, en Jujuy, con una mínima de -2,2°C y una humedad del 47%, siendo una de las pocas ciudades del norte argentino dentro del ranking.
El resto del top 10
Las demás localidades que integraron el listado de las más frías del país fueron:
Chapelco (Neuquén): 0,4°C y humedad del 92%
Ushuaia (Tierra del Fuego): 0,5°C y sensación térmica de -2,5°C, con humedad del 87%
Villa Reynolds (San Luis): 0,8°C y humedad del 94%
Esquel (Chubut): 1,4°C y humedad del 90%
Malargüe (Mendoza): 2°C, sensación térmica de 0,5°C y humedad del 81%
El Calafate (Santa Cruz): 2,6°C y humedad del 93%
Escuela de Aviación Militar (Córdoba): 2,8°C, sensación térmica de -0,2°C y humedad del 87%
El frío avanza en distintas regiones
La presencia de temperaturas extremas se extendió desde la Patagonia hasta el norte argentino, con varias localidades por debajo de los 3°C durante las primeras horas del día. En algunos casos, la sensación térmica se ubicó incluso por debajo de la temperatura real, reforzando la intensidad del frío.