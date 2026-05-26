El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el ranking de las ciudades con las temperaturas más bajas de Argentina durante la mañana de este martes 26 de mayo. Según el informe actualizado a las 7, Maquinchao, en Río Negro, encabezó la lista con una mínima de -5,7°C y un nivel de humedad del 83%.
El mapa del frío en Argentina: dónde se registraron las temperaturas más bajas este martes
El Servicio Meteorológico Nacional difundió el ranking de las ciudades con los registros térmicos más extremos de la jornada, con varias localidades bajo cero desde temprano.
Detrás se ubicó La Quiaca, en Jujuy, donde los termómetros marcaron -5,2°C, acompañados por una humedad del 82%. El tercer puesto fue para Chapelco, en Neuquén, que registró -4°C y una humedad del 100%.
Las temperaturas más bajas
El ranking elaborado por el SMN reflejó una fuerte presencia de ciudades patagónicas y del centro del país entre las más afectadas por el frío.
Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, se ubicó entre las más frías con -0,1°C y una sensación térmica de -3,2°C, junto con un 90% de humedad. Muy cerca apareció Villa Reynolds, en San Luis, con -0,7°C y una sensación térmica de -3,1°C.
En Mendoza, Malargüe registró 0,8°C y una sensación térmica de -1,6°C. Bahía Blanca, también en Buenos Aires, marcó 1,2°C, aunque la sensación térmica descendió hasta los -2,1°C.
El top 10 de las ciudades más frías
Así quedó conformado el ranking de temperaturas a las 7 de la mañana:
- Maquinchao: -5,7°C y humedad del 83%.
- La Quiaca: -5,2°C y humedad del 82%.
- Chapelco: -4°C y humedad del 100%.
- Coronel Suárez: -0,1°C (ST: -3,2°C) y humedad del 90%.
- Villa Reynolds: -0,7°C (ST: -3,1°C) y humedad del 87%.
- Malargüe: 0,8°C (ST: -1,6°C) y humedad del 73%.
- Bahía Blanca: 1,2°C (ST: -2,1°C) y humedad del 94%.
- Esquel: 1,2°C (ST: -1,7°C) y humedad del 89%.
- Viedma: 1,3°C y humedad del 97%.
- San Carlos de Bariloche: 1,6°C (ST: -2°C) y humedad del 81%.