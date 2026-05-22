Un sistema de alta presión atmosférica, conocido como anticiclón, comenzó a avanzar sobre gran parte del territorio argentino y provocará un cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días. El fenómeno traerá temperaturas bajas, elevada humedad, neblinas matinales y tiempo estable en amplias regiones del país, incluyendo el centro y el litoral argentino.
Un anticiclón avanza sobre Argentina y provocará varios días de frío, humedad y neblina
El ingreso de un sistema de alta presión generará un marcado descenso térmico en gran parte del país. Especialistas anticipan mañanas frías, elevada humedad y condiciones estables durante el fin de semana.
De acuerdo con el análisis difundido por especialistas y organismos meteorológicos, el anticiclón favorecerá el ingreso de aire frío y seco en altura, aunque combinado con humedad en superficie. Esa situación derivará en mañanas con bancos de niebla, baja sensación térmica y amplitud térmica moderada entre el amanecer y la tarde.
El fenómeno se sentirá especialmente durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana, con registros térmicos por debajo de los valores habituales para esta época en varias provincias.
Qué es un anticiclón y por qué cambia el clima
Los anticiclones son sistemas de alta presión atmosférica que suelen generar condiciones de estabilidad. En términos simples, el aire desciende desde niveles altos de la atmósfera hacia la superficie, dificultando la formación de nubes de desarrollo vertical y reduciendo la probabilidad de lluvias.
Sin embargo, este tipo de sistemas también favorece otros fenómenos típicos del otoño y el invierno, como la formación de neblinas y nieblas durante las primeras horas del día. Eso ocurre porque el aire frío cerca de la superficie se combina con altos niveles de humedad y escasa circulación de viento.
Especialistas explicaron que la situación actual estará acompañada por una masa de aire frío que avanzará desde el sur del país hacia la región central y el litoral. Como consecuencia, las temperaturas mínimas descenderán de manera marcada, especialmente en horas de la madrugada y la mañana.
En ciudades del centro del país ya comenzaron a registrarse jornadas con elevada humedad, sensación térmica baja y presencia de neblina. En algunas zonas, la visibilidad reducida podría afectar la circulación vehicular durante las primeras horas del día.
Los meteorólogos señalaron además que, pese al frío matinal, las tardes podrían presentar una leve recuperación térmica gracias a la estabilidad atmosférica y a la presencia de momentos de sol o nubosidad parcial.
Cómo impactará el fenómeno en la región centro y el litoral
En provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, el anticiclón se traducirá en un escenario típico de otoño avanzado: mañanas frías, humedad elevada y escaso movimiento de aire.
Para la ciudad de Santa Fe y alrededores se prevén jornadas con temperaturas mínimas bajas, presencia de niebla o neblina durante las primeras horas y máximas moderadas por la tarde. El viento soplará leve y predominarán las condiciones estables durante buena parte del fin de semana.
Según los pronósticos, el descenso térmico será más notorio durante la madrugada y el amanecer, momentos en los que la sensación térmica podría ubicarse algunos grados por debajo de la temperatura real debido a la humedad y al viento leve del sector sur o sudeste.
En ese contexto, especialistas recomiendan extremar precauciones al conducir durante las primeras horas del día por posibles reducciones de visibilidad en rutas y accesos urbanos. También sugieren prestar atención a personas mayores, niños y pacientes con enfermedades respiratorias ante el cambio de temperatura.
El fenómeno se produce además en un período del año donde comienzan a aumentar las consultas por cuadros respiratorios típicos de la temporada fría. La combinación de bajas temperaturas y permanencia en ambientes cerrados favorece la circulación de virus respiratorios y enfermedades estacionales.
A nivel agrícola, las condiciones de estabilidad y humedad también son seguidas de cerca por productores de distintas regiones, ya que las nieblas persistentes y el descenso térmico pueden influir sobre cultivos y tareas rurales.
Aunque el anticiclón garantizará varios días sin precipitaciones importantes en buena parte del país, los especialistas advierten que la humedad seguirá elevada y que el frío continuará presente al menos hasta comienzos de la próxima semana.
Por ahora, los modelos meteorológicos no anticipan eventos extremos asociados a este sistema, aunque sí un marcado cambio de ambiente respecto de las jornadas más templadas registradas semanas atrás. El escenario predominante será el de mañanas frías, cielos variables y tiempo estable, una combinación típica del avance hacia el invierno meteorológico.