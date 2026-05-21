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Qué zonas del país estarán bajo alerta amarilla por viento y frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por ráfagas intensas y bajas temperaturas en distintas provincias, con posibles efectos sobre la salud y complicaciones en actividades al aire libre.

El SMN mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El SMN mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos y temperaturas extremas de frío para este jueves 21 de mayo en diferentes regiones del país. Las advertencias alcanzan sectores de Jujuy, Salta, Misiones y Entre Ríos, donde las condiciones climáticas podrían provocar inconvenientes leves o moderados.

Desde el organismo señalaron que estos fenómenos pueden representar un riesgo principalmente para grupos vulnerables y para quienes desarrollen actividades al aire libre.

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Alerta amarilla por vientos fuertes

La advertencia por viento estará vigente durante la tarde de este jueves y afectará zonas cordilleranas y de la puna del noroeste argentino.

Según precisó el SMN, se prevén vientos provenientes del sector oeste con velocidades estimadas entre 50 y 65 kilómetros por hora. Además, podrían registrarse ráfagas de hasta 90 km/h, especialmente en áreas de mayor altura.

Provincias alcanzadas

En Jujuy, la medida abarca las cordilleras de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques, además de la puna de Susques.

En Salta, la advertencia alcanza las punas de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, junto con la cordillera de Los Andes.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo.Hay alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles complicaciones vinculadas a la intensidad del viento, sobre todo en caminos de montaña y actividades al aire libre.

Frío extremo

El SMN también mantiene activa una alerta amarilla por bajas temperaturas en sectores de Misiones y Entre Ríos.

De acuerdo con el organismo, este nivel de alerta implica un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede resultar especialmente riesgoso para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Qué zonas estarán afectadas por el frío

En Misiones, la alerta comprende el norte de Guaraní, San Pedro, la zona alta de General Manuel Belgrano y la zona alta de Montecarlo.

Por su parte, en Entre Ríos, el aviso meteorológico incluye los departamentos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

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