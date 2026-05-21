Pronóstico

Jueves fresco, con nubosidad variable y máxima de 16°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad tendrá este jueves una jornada fría durante la mañana y templada hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas otoñales que se mantendrán durante el fin de semana.