Salud mental y exclusión social

“Trabajamos con personas que no existen para el sistema”: el drama silencioso que enfrenta una fundación santafesina

La Fundación Gabriel Carrón rescata en Santa Fe a personas con trastornos psiquiátricos severos que viven abandonadas y en situación de calle. Su director, Pablo Ordano, advirtió sobre las consecuencias de la falta de dispositivos estatales de contención y pidió ayuda urgente para sostener el trabajo que realizan en un predio ubicado en Recreo Sur.