Hasta el 15 de mayo

Santa Fe: convocan a escuelas para sumarse a la recolección de abrigo

La iniciativa, impulsada por la secretaria de Educación, Alicia Barletta, busca ampliar la red de instituciones que funcionarán como puntos de recepción de ropa de invierno, en un contexto de creciente demanda social ante la llegada de las bajas temperaturas.