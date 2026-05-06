La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha una nueva edición del programa Escuelas Solidarias, con el objetivo de reforzar la asistencia durante el invierno a través de la donación de abrigo. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo y está destinada a instituciones educativas de toda la ciudad.
Santa Fe: convocan a escuelas para sumarse a la recolección de abrigo
La iniciativa, impulsada por la secretaria de Educación, Alicia Barletta, busca ampliar la red de instituciones que funcionarán como puntos de recepción de ropa de invierno, en un contexto de creciente demanda social ante la llegada de las bajas temperaturas.
Inscripciones abiertas
La secretaria de Educación municipal, Alicia Barletta, brindó detalles de la iniciativa y destacó su continuidad en el tiempo. “Es el tercer año que desde que iniciamos la gestión con el intendente Juan Pablo Poletti, lanzamos escuelas solidarias”, afirmó.
La propuesta está dirigida a establecimientos educativos de gestión pública y privada, que podrán funcionar como puntos de recepción de donaciones. “Es un programa para que las escuelas de la ciudad puedan inscribirse como puntos de abrigo”, explicó.
Además, precisó cómo será el proceso de registro y difusión de los lugares habilitados. “Hasta el 15 de mayo estamos inscribiendo a los puntos y una vez que terminemos con la inscripción, vamos a dar a conocer cuántos son los puntos, con las direcciones para que todas las personas que quieran donar puedan acercarse”.
Qué se puede donar
La campaña apunta a reunir prendas de invierno en buen estado para asistir a personas en situación vulnerable. “Se busca que la gente done sobre todo frazadas, camperas, en buen estado, también medias, todo lo que se utiliza con el frío”, remarcó Barletta.
Una vez recolectadas, las donaciones serán organizadas y entregadas con la intervención de distintas áreas municipales. “Se coordina con la Secretaría de Políticas Sociales para hacer la logística y la distribución, sobre todo para personas en situación de calle”, indicó.
También subrayó la importancia de que las prendas lleguen en condiciones adecuadas. “Si eso ya llega en mejor estado, va a ser más rápido el destino final, que lo reciba la persona que lo necesita”.
Aumento de la demanda
Desde el municipio advirtieron que creció la necesidad de asistencia, especialmente durante los meses más fríos. “Desde la Secretaría de Políticas Sociales nos dicen que tienen más demanda, que hay más personas en situación de calle”, señaló la funcionaria.
En ese marco, Barletta valoró los resultados de ediciones anteriores y convocó a la comunidad a sumarse. “Las campañas anteriores tuvieron un muy buen resultado, esperamos que como nos caracteriza a los santafesinos, este año también podamos dar buenas respuestas”, concluyó.