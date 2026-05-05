La explicación

Qué son las “orejas peatonales” que pintan de verde en las esquinas de Santa Fe

La Municipalidad intervino ahora en accesos al Parque Federal para ordenar y pacificar el tránsito. Buscan optimizar la circulación vehicular, reducir velocidades y fortalecer la seguridad vial en una zona de alta circulación peatonal. Pintan “orejas” en distintos puntos de esta capital.