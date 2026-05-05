La Municipalidad de Santa Fe llevó adelante una intervención de ordenamiento vial en la intersección de calle Quintana y Belgrano, uno de los principales accesos al Parque Federal, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en un sector de gran movimiento vehicular y peatonal.
Qué son las “orejas peatonales” que pintan de verde en las esquinas de Santa Fe
La Municipalidad intervino ahora en accesos al Parque Federal para ordenar y pacificar el tránsito. Buscan optimizar la circulación vehicular, reducir velocidades y fortalecer la seguridad vial en una zona de alta circulación peatonal. Pintan “orejas” en distintos puntos de esta capital.
La obra forma parte de las políticas de movilidad sostenible que impulsa la gestión municipal, orientadas a priorizar una circulación más segura, ordenada y adaptada a las características de cada entorno urbano.
La intervención incluyó “orejas peatonales” en las esquinas de la intersección, con el objetivo de acortar las distancias de cruce, mejorar la visibilidad entre peatones y conductores y evitar estacionamientos indebidos en zonas sensibles.
Además, se colocaron reductores de velocidad en la intersección de calle Las Heras y Quintana, con el objetivo de que los autos ingresen a la zona del pulmón verde a velocidades adecuadas.
Estas adecuaciones permiten fortalecer la prioridad peatonal en un área que, especialmente los fines de semana, concentra una importante afluencia de vecinos y visitantes al parque.
Convivencia armónica
La necesidad de estas intervenciones surgieron a partir del crecimiento sostenido de la circulación en el sector, impulsado tanto por la apertura de calle Quintana como por el desarrollo habitacional de la zona, lo que incrementó la demanda de movilidad y estacionamiento.
Con estas acciones, el municipio busca consolidar una transición más segura entre el parque y el barrio, evitando configuraciones viales que favorezcan altas velocidades y promoviendo una convivencia más armónica entre peatones, ciclistas y conductores.
Este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia integral de planificación urbana que apunta a construir calles más seguras, accesibles y centradas en las personas, mejorando la calidad de vida de quienes transitan y habitan la ciudad.
Las “orejas”
Desde hace varios meses atrás, la Municipalidad comenzó a implementar estas denominadas “orejas peatonales” que fueron pintadas en distintas zonas de la ciudad. Las mismas se pueden observar, por ejemplo, en las zonas aledañas a instituciones educativas.
Desde la Subsecretaría de Control de Tránsito, Seguridad Vial, Transporte y Movilidad explicaron que estas ampliaciones del espacio peatonal en intersecciones tienen como fin facilitar el cruce de peatones, disminuir el peligro de la circulación y el riesgo de los peatones.
El primer objetivo se busca mediante la disminución del espacio que los peatones tienen que recorrer en la calzada y también por la capacidad que tienen las orejas de impedir el estacionamiento ilegal en las esquinas.
El segundo objetivo puede alcanzarse gracias a la disminución de la velocidad del tráfico que se deriva del estrechamiento de la calzada y de la reducción del radio de giro de los vehículos.
El tercer objetivo puede ser el resultado de un diseño que adecue el riesgo objetivo al riesgo percibido por los peatones al cruzar apoyándose en la orejas.
Con todo ello, el Municipio busca:
● Disminuir la velocidad de los vehículos.
● Reordenar el flujo del tránsito.
● Evitar el estacionamiento indebido.
● Generar cruces más seguros.
● Priorizar la movilidad peatonal.
● Mejorar la seguridad vial en el barrio.
● Rediseñar el espacio público para promover lugares de encuentro y disfrute.
● Mejorar las condiciones ambientales de la zona.
¿Por qué es importante? Porque, de acuerdo a las estadísticas, cuando un vehículo impacta sobre un peatón a unos 30 kms/h existe un 90 por ciento de posibilidad de supervivencia al accidente. En cambio si el accidente ocurre a 45 kms/h, ese porcentaje se reduce al 60 por ciento. Y si el vehículo circulaba a unos 60 kms/h, sólo el 20 por ciento de los peatones sobreviven al accidente.
Con dichos argumentos, la Municipalidad pretende continuar pintando las orejas verdes para peatones en distintas zonas de la ciudad, sobre todo en zonas de bares, espacios educativos y públicos en general.