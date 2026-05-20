La agresión sufrida por una inspectora municipal durante un operativo de tránsito en pleno centro de la ciudad volvió a encender la preocupación por la violencia contra trabajadores que realizan controles en la vía pública. El episodio ocurrió en la intersección de Mendoza y 9 de Julio, cuando agentes municipales intentaron retener una motocicleta que circulaba sin chapa patente y con documentación vencida.
Violenta agresión a una inspectora en Santa Fe: qué dijo Poletti tras el ataque
La trabajadora municipal fue golpeada durante un operativo en Mendoza y 9 de Julio cuando intentaban retener una motocicleta por irregularidades en la documentación. El municipio ratificó los controles y pidió respeto hacia los agentes.
La mujer que acompañaba al conductor descendió del vehículo y golpeó a la supervisora del operativo, provocándole lesiones en el rostro y el oído. La agresora fue trasladada a la Comisaría 1ra., mientras que la inspectora recibió asistencia médica y continúa recuperándose.
El intendente Juan Pablo Poletti se solidarizó públicamente con la trabajadora y defendió el accionar de los inspectores municipales. “Estaba cumpliendo su rol, que es cuidar. Nosotros queremos una ciudad ordenada y los controles son necesarios para garantizarlo”, sostuvo.
Poletti remarcó que las infracciones suelen derivar en situaciones de tensión con quienes no tienen la documentación en regla. “No tenemos que cambiar nosotros; lo que tiene que cambiar es que quien circula tenga los papeles al día y respete las normas”, afirmó.
“Queremos una ciudad ordenada”
El mandatario local sostuvo que el problema no se resuelve únicamente con mayor presencia policial, sino con un cambio de conducta ciudadana frente a los controles. “Si alguien cometió una infracción, lo que corresponde es asumirla, no agredir a quien está trabajando”, expresó.
En ese sentido, Poletti comparó la situación con otros trabajadores que deben cumplir funciones incómodas o difíciles. “El inspector está haciendo su tarea, igual que un médico cuando toma una decisión profesional. Las normas se discuten democráticamente y luego deben cumplirse”, señaló.
El subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, Raúl Hurani, brindó detalles del episodio y explicó que el operativo era uno de los habituales que se realizan diariamente en distintos puntos de la ciudad.
“El motovehículo circulaba sin chapa patente y parte de la documentación estaba vencida. Cuando se comenzó a labrar el acta y a proceder a la retención de la moto, la acompañante golpeó a la supervisora en la cabeza”, relató.
Hurani indicó que la presencia policial permitió intervenir rápidamente y concretar la denuncia correspondiente. Además, confirmó que la inspectora evoluciona favorablemente, aunque debió guardar reposo tras las lesiones sufridas.
Preocupación por la seguridad de los agentes
Desde el municipio insistieron en que la seguridad de los trabajadores es una prioridad en cada operativo. “Todos los controles se diagraman teniendo como premisa la protección de nuestros agentes”, sostuvo Hurani.
El funcionario aclaró que este tipo de situaciones “no son sistemáticas”, aunque reconoció que generan preocupación y obligan a revisar permanentemente las medidas preventivas.
También confirmó que existe diálogo permanente con el gremio municipal y con los trabajadores del área, especialmente luego de los recientes episodios ocurridos en inmediaciones de Plaza del Soldado, donde también hubo momentos de tensión durante procedimientos de control.
Hurani diferenció ambos hechos y señaló que el caso anterior estuvo vinculado a un operativo sobre transporte y aplicaciones de viaje, mientras que la agresión a la inspectora se produjo específicamente durante un control de tránsito.