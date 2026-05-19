La violencia contra trabajadores municipales volvió a quedar expuesta este martes al mediodía en el microcentro de la ciudad de Santa Fe, cuando una inspectora de Tránsito fue atacada a golpes durante un operativo vehicular realizado en la esquina de Mendoza y 9 de Julio.
Golpearon a una inspectora municipal en pleno centro de Santa Fe
El episodio ocurrió en Mendoza y 9 de Julio cuando agentes municipales intentaron retener una motocicleta por falta de documentación. La agresora fue trasladada a la Comisaría 1ra. y la trabajadora debió recibir asistencia médica.
El episodio ocurrió minutos antes de las 12, mientras personal municipal desarrollaba controles de rutina sobre motocicletas y automóviles que circulaban por una de las zonas más transitadas del casco céntrico.
Según trascendió, los agentes detuvieron un motovehículo para solicitar la documentación correspondiente. Al constatar que el conductor no poseía la tarjeta verde que acreditara la titularidad del rodado, los inspectores informaron que la motocicleta sería retenida y trasladada al corralón municipal. Fue entonces cuando la situación escaló de manera repentina.
Golpes en medio del operativo
De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, la acompañante del conductor descendió de la moto y, sin mediar mayores palabras, atacó físicamente a una inspectora municipal.
La agresora le propinó varios golpes de puño en plena vía pública, lo que obligó a convocar a un servicio de emergencias para asistir a la trabajadora lesionada.
Tras el incidente, la mujer señalada como autora de la agresión fue trasladada a la seccional policial correspondiente, identificada se la identificó en la la Comisaría 1ra., y se realizaron las actuaciones de rigor.
El hecho generó preocupación entre los agentes municipales que participaron del operativo y volvió a poner en discusión las condiciones en las que el personal de control urbano desarrolla sus tareas cotidianas en la calle.
“La calle está de terror ”
Luego de lo ocurrido, un trabajador del área de Tránsito —que pidió reserva de identidad— describió a El Litoral el escenario de violencia creciente que, según sostuvo, atraviesa el personal municipal durante los controles.
“Es terrible, nos están masacrando en la calle. Lo que pasó el otro día con una subcomisaria que amenazó con una pistola a los inspectores diciendo que los iba a reventar a tiros, ahora esto, y hace poco también hubo agresiones durante un control de alcoholemia”, relató.
El empleado agregó que la situación “es de terror” y advirtió sobre la tensión permanente que enfrentan inspectores y policías en distintos procedimientos urbanos.
Situación complicada
El nuevo episodio ocurre además en un contexto particularmente sensible para el área de control municipal. Días atrás, un hombre que había mantenido una fuerte discusión con inspectores de tránsito sufrió una descompensación cardíaca y terminó internado en grave estado, un hecho que actualmente es materia de investigación.
Mientras avanza la investigación sobre lo sucedido este martes, desde distintos sectores municipales crece la preocupación por la reiteración de hechos violentos durante operativos en la vía pública y por la falta de garantías de seguridad para quienes cumplen tareas de control.