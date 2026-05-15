Un hombre de 47 años permanece internado en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe luego de protagonizar un altercado en la vía pública con inspectores municipales.
Críticas al operativo de control que terminó con un hombre internado por descompensación
La concejala Violeta Quiróz (PJ) posteó en redes sociales un mensaje contra la gestión municipal por lo ocurrido en pleno centro en un operativo de tránsito. “No puede pasar desapercibido”, sostuvo.
La esposa del individuo le dijo a El Litoral que la discusión se dio por el vencimiento de la licencia de conducir, hecho que sostiene no es tal.
Críticas desde el Concejo
A la espera de una versión oficial de lo ocurrido, la concejala Violeta Quiróz apuntó en redes sociales a la gestión municipal.
“Lo ocurrido en pleno centro de la ciudad es gravísimo y no puede pasar desapercibido. Hace tiempo venimos advirtiendo sobre un modelo de control municipal que parece estar más enfocado en recaudar que en cuidar a las personas”, dijo la edil del PJ.
Y siguió: “Cuando el Estado pierde empatía y transforma cada operativo en una lógica de persecución permanente al vecino y al trabajador, pasan estas cosas. La seguridad vial no puede convertirse en una excusa para ejercer presión, destrato o violencia institucional”.
Y cerró: “Pero además hay algo igual de preocupante: pasaron casi 24 horas desde qué se conoció el hecho y el Municipio todavía no emitió ningún comunicado oficial, ninguna explicación ni información sobre lo ocurrido. Otra vez los concejales y los vecinos nos enteramos de situaciones gravísimas por los medios de comunicación y no por canales institucionales”.
Drama
“Él les manifestó que estaba descompuesto, que le dolía el pecho y que le faltaba el aire”, aseguró. Poco después alcanzó a llamar por teléfono a su esposa para pedir ayuda. “Me dijo que fuera urgente porque se estaba quedando sin aire”, recordó.
“Cuando llegué ya le estaban haciendo RCP. Estaba tirado en la vereda”, dijo la esposa. Según afirmó, la ambulancia fue convocada por un vendedor ambulante que se encontraba en la zona y no por los inspectores involucrados en el procedimiento.
La mujer sostuvo además que los agentes municipales “se fueron del lugar” antes de su llegada y cuestionó con dureza su comportamiento. “Nadie me ofreció ayuda. Nadie se quedó con él. Lo abandonaron completamente”, expresó.
El hombre, de apellido Villanueva, fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde ingresó —según relató su esposa— sin signos vitales y debió ser estabilizado por los médicos.
Tras el episodio, la mujer radicó una denuncia policial y anticipó que también llevará el caso ante la Fiscalía. “Primero denuncié el mal procedimiento laboral. Quise pedir los datos del inspector y no me los quisieron dar”, sostuvo.