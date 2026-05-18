El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, se refirió este lunes al caso del hombre que permanece internado en estado muy grave luego de descompensarse durante un control de tránsito realizado por inspectores municipales en la ciudad.
“Los inspectores realizaron las tareas como corresponden”, aseguró Mastropaolo tras el grave episodio en un control
Mientras la Justicia investiga el hecho ocurrido durante un control de tránsito en Santa Fe y la familia denuncia abandono de persona, el funcionario defendió el accionar de los inspectores y aseguró que “realizaron las tareas como corresponden”. El hombre continúa internado en estado muy grave en el hospital Cullen.
El hecho ocurrió días atrás y derivó en una investigación judicial, mientras la familia del conductor denuncia abandono de persona.
“Lo primero que tengo que decir es que esperemos que evolucione favorablemente. Ello es lo primero que nos preocupa y nos ocupa”, expresó el funcionario durante una rueda de prensa, al ser consultado por el estado de salud del hombre, quien fue trasladado al hospital Cullen tras sufrir una descompensación en plena vía pública.
El episodio tuvo amplia repercusión luego de que trascendiera que la víctima discutió con agentes municipales durante un operativo de control. Según reconstruyó la Municipalidad, el hombre conducía un vehículo afectado a una aplicación de viajes y acababa de descender a un pasajero cuando fue interceptado por personal del área de Transporte.
Mastropaolo sostuvo que “los inspectores solicitaron las licencias pertinentes” y explicó que “no sé si por error o por omisión, no voy a observar el por qué, pero está documentado que la persona presentó un carnet que estaba vencido. También tenía otro carnet que estaba vigente, pero al inspector le presentó un carnet vencido”.
Se descompensó
De acuerdo con el relato oficial, la situación médica comenzó mientras se desarrollaba el procedimiento. “Cuando el inspector le requiere la documentación, porque no cumplía con varias de las pautas que tendría que cumplir, la persona ya se empieza a sentir mal y se descompensa, se descompone”, afirmó el secretario.
En ese sentido, rechazó las acusaciones de abandono de persona realizadas por la esposa del conductor y aseguró que la actuación del personal quedó registrada.
“Automáticamente nuestros inspectores llaman a la emergencia, que es algo que también se puso en duda, ¿no? Los inspectores se quedaron, acompañaron, llamaron y obviamente fue derivado al hospital Cullen. Eso está registrado. Nosotros lo pudimos corroborar, lo tenemos registrado. También tenemos la foto del acta de infracción del carnet vencido, que es el primero que presenta”, indicó.
El funcionario también señaló que el hombre “tenía algunas situaciones preexistentes que han desencadenado en esto”, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre su cuadro clínico.
“No tengo ninguna convocatoria ni notificación formal de la Justicia, salvo que haya llegado a otro área del municipio. Sólo estoy comentando lo que internamente tenemos como documentación fehaciente”, respondió luego de que periodistas le consultaran sobre la denuncia judicial impulsada por la familia.
Consultado acerca de si efectivamente la persona trabajaba para una aplicación de viajes, Mastropaolo afirmó que “el acta que está labrada determina ello, porque acababa de descender un pasajero. Lo hace justo un inspector que se dedica a este ítem específico que es el de transporte”.
Refuerzan controles
El caso volvió a poner en discusión los controles municipales sobre plataformas de transporte y las facultades de inspección en la vía pública. Desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, el municipio reforzó los operativos vinculados al tránsito y al transporte urbano, especialmente tras la regulación de aplicaciones de viajes en la capital provincial.
En esa línea, Mastropaolo ratificó que los procedimientos continuarán. “Hoy lo más importante es que esta persona se recupere, que tenga una evolución favorable”, afirmó.
Pero enseguida agregó: “Vamos a seguir con los controles, que es lo que cuando logramos la autorización de las aplicaciones, dijimos que íbamos a controlar y que íbamos a hacer que se cumplan las normas como parte de la convivencia urbana”.
Finalmente, defendió el accionar del agente interviniente pese a la gravedad de las consecuencias. “No se puede saber si la persona tiene algún tipo de afección previa o puede tener un suceso de este tipo. Pero el inspector realizó las tareas como corresponden en el momento que corresponde y se labró el acta correspondiente”, concluyó.