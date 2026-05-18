Santa Fe ciudad

“Los inspectores realizaron las tareas como corresponden”, aseguró Mastropaolo tras el grave episodio en un control

Mientras la Justicia investiga el hecho ocurrido durante un control de tránsito en Santa Fe y la familia denuncia abandono de persona, el funcionario defendió el accionar de los inspectores y aseguró que “realizaron las tareas como corresponden”. El hombre continúa internado en estado muy grave en el hospital Cullen.