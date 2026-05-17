Eduardo Villanueva, el hombre de 47 años que permanece internado en estado crítico en el hospital José María Cullen tras descompensarse luego de una discusión con inspectores municipales de tránsito de la ciudad de Santa Fe, sufrió en las últimas horas un agravamiento de su cuadro clínico debido a una infección respiratoria.
Se agravó el estado del hombre que se descompensó tras discutir con inspectores; tiene neumonía
Eduardo Villanueva permanece internado en terapia intensiva. Médicos confirmaron que ahora cursa una neumonía y continúa en estado crítico. Mientras tanto, avanzan las investigaciones sobre el episodio ocurrido en pleno centro santafesino.
Así lo confirmó este domingo la médica tratante, quien detalló que el paciente continúa bajo asistencia respiratoria mecánica, sedado y sometido nuevamente a sesiones de diálisis.
“El pronóstico sigue siendo crítico”, advirtió la profesional al brindar el último parte médico a familiares de Villanueva.
Según se informó, el hombre desarrolló una neumonía asociada a la ventilación mecánica, una complicación frecuente en pacientes que atraviesan cuadros prolongados de terapia intensiva tras un paro cardiorrespiratorio.
Una infección respiratoria complicó el cuadro
Durante el informe médico, la especialista explicó que el deterioro estuvo vinculado a un empeoramiento en la función respiratoria. “Muchas veces los pacientes se broncoaspiran y hacen neumonías asociadas a la respiración. Vamos a empezar con antibióticos”, señaló.
En ese contexto, indicó que el hombre seguirá “dormido, sedado, con asistencia respiratoria mecánica, antibióticos y diálisis”. Además remarcó que el cuadro sigue siendo extremadamente delicado debido a la cantidad de intervenciones invasivas que requiere el paciente.
“Todo paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio y un respirador, con accesos, vías, sondas y catéteres, puede tener infecciones. Ahora tiene una neumonía y eso agrava la situación”, precisó.
La médica agregó que incluso debieron aumentar la sedación tras la aparición de la infección pulmonar.
Discusión y crisis en pleno centro
Villanueva permanece internado desde el miércoles pasado, luego de protagonizar un confuso episodio durante un control de Tránsito realizado en la esquina de Mendoza y San Jerónimo, en pleno centro santafesino.
De acuerdo con el relato de su esposa, Gisela, el hombre circulaba en automóvil cuando fue interceptado por inspectores municipales que le habrían indicado que su licencia de conducir estaba vencida. Sin embargo, la familia sostiene que el carnet tenía vigencia hasta 2029.
Siempre según esa versión, la situación derivó en una fuerte discusión verbal. En medio del cruce, Villanueva comenzó a manifestar un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar.
La esposa denunció públicamente que los agentes “no le creyeron” cuando pidió ayuda y sostuvo que existió una demora en la asistencia médica. También afirmó que algunos vendedores ambulantes de la zona fueron testigos del episodio.
Poco después, el hombre se desplomó en plena vía pública y debió ser trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde ingresó en estado crítico tras sufrir un paro cardíaco.
Investigación administrativa y postura del municipio
A raíz de la repercusión pública del caso, la Municipalidad de Santa Fe inició actuaciones administrativas internas para determinar cómo fue el procedimiento realizado por los inspectores involucrados.
Desde el Ejecutivo local señalaron que se encuentran reuniendo registros, informes y testimonios sobre lo ocurrido durante el operativo de control vehicular.
En paralelo, la familia de Villanueva insiste en que se investigue si existió negligencia o abandono de persona durante los minutos previos a la descompensación.
Mientras tanto, el hombre continúa internado en terapia intensiva bajo monitoreo permanente y con pronóstico reservado.
Cronología del caso
Miércoles por la mañana: Eduardo Villanueva es detenido en un control de tránsito en Mendoza y San Jerónimo.
Discusión: se produce un cruce verbal con inspectores municipales por la supuesta vigencia de la licencia de conducir.
Descompensación: el hombre manifiesta dolor en el pecho y falta de aire.
Paro cardíaco: se desploma en la vía pública y es trasladado al hospital Cullen.
Internación crítica: queda internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y diálisis.
Domingo: médicos confirman un agravamiento del cuadro tras detectarse una neumonía asociada a la ventilación mecánica.