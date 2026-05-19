#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Pronóstico

Martes frío, con neblina matinal y una máxima que llegaría a los 18°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad amaneció con una temperatura muy baja, humedad elevada y bancos de neblina. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia.

La temperatura descendió hasta los 2,6°C, con una sensación térmica de apenas 1,1°C Créditos: Mauricio GarinLa temperatura descendió hasta los 2,6°C, con una sensación térmica de apenas 1,1°C Créditos: Mauricio Garin
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El frío volvió a sentirse con fuerza este martes en la ciudad de Santa Fe. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura descendió hasta los 2,6°C, con una sensación térmica de apenas 1,1°C y presencia de neblina en distintos sectores de la capital provincial.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, con cielo mayormente despejado y una máxima prevista de 18°C.

Créditos: Pablo AguirreFría jornada de martes en Santa Fe Créditos: Pablo Aguirre

La humedad alcanzó el 98% en el comienzo del día, mientras que el viento soplaba leve desde el noreste a unos 6 kilómetros por hora. La visibilidad se ubicaba en 7 kilómetros debido a la neblina registrada en horas tempranas.

De acuerdo con el informe actualizado a las 5.42, el SMN prevé una mañana con bancos de neblina y temperaturas muy bajas, aunque con el correr de las horas el cielo se irá despejando completamente. Para la tarde se espera tiempo soleado y condiciones agradables, con una máxima que rondará los 18°C.

Ya hacia la noche, el cielo continuará despejado y la temperatura descenderá hasta los 10°C. En toda la jornada no se esperan precipitaciones y el viento se mantendrá leve, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Mirá tambiénNata, el chico que pidió una familia para Navidad y emocionó al país, volvió con un video viral para agradecer

Pronóstico extendido

Miércoles

El miércoles continuará el tiempo estable en la ciudad de Santa Fe. El SMN anticipa una mínima de 3°C y una máxima de 18°C, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día y sin lluvias previstas.

Jueves

Para el jueves se espera un leve descenso de la temperatura máxima. El pronóstico indica una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, en otra jornada con buenas condiciones meteorológicas y nubosidad variable.

Viernes

El viernes seguirá el ambiente frío durante la mañana, con una mínima estimada en 3°C. La temperatura máxima alcanzaría los 15°C y el cielo se mantendría parcialmente despejado, sin probabilidades de precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro