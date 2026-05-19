El frío volvió a sentirse con fuerza este martes en la ciudad de Santa Fe. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura descendió hasta los 2,6°C, con una sensación térmica de apenas 1,1°C y presencia de neblina en distintos sectores de la capital provincial.
Martes frío, con neblina matinal y una máxima que llegaría a los 18°C en la ciudad de Santa Fe
La ciudad amaneció con una temperatura muy baja, humedad elevada y bancos de neblina. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia.
Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, con cielo mayormente despejado y una máxima prevista de 18°C.
La humedad alcanzó el 98% en el comienzo del día, mientras que el viento soplaba leve desde el noreste a unos 6 kilómetros por hora. La visibilidad se ubicaba en 7 kilómetros debido a la neblina registrada en horas tempranas.
De acuerdo con el informe actualizado a las 5.42, el SMN prevé una mañana con bancos de neblina y temperaturas muy bajas, aunque con el correr de las horas el cielo se irá despejando completamente. Para la tarde se espera tiempo soleado y condiciones agradables, con una máxima que rondará los 18°C.
Ya hacia la noche, el cielo continuará despejado y la temperatura descenderá hasta los 10°C. En toda la jornada no se esperan precipitaciones y el viento se mantendrá leve, con velocidades entre 7 y 12 km/h.
Pronóstico extendido
Miércoles
El miércoles continuará el tiempo estable en la ciudad de Santa Fe. El SMN anticipa una mínima de 3°C y una máxima de 18°C, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día y sin lluvias previstas.
Jueves
Para el jueves se espera un leve descenso de la temperatura máxima. El pronóstico indica una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, en otra jornada con buenas condiciones meteorológicas y nubosidad variable.
Viernes
El viernes seguirá el ambiente frío durante la mañana, con una mínima estimada en 3°C. La temperatura máxima alcanzaría los 15°C y el cielo se mantendría parcialmente despejado, sin probabilidades de precipitaciones.