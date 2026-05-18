Fue adoptado

Nata, el chico que pidió una familia para Navidad y emocionó al país, volvió con un video viral para agradecer

El adolescente santafesino, cuya historia abrió el debate sobre la adopción de chicos mayores, agradeció el cariño recibido y emocionó nuevamente en redes sociales. Hubo más de 700 consultas. Desde el RUAGA aseguran que el caso disparó nueva adopciones en curso.