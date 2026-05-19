El frío se intensificó en gran parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el ranking de las diez ciudades más frías de Argentina durante la mañana de este martes 19 de mayo. El listado estuvo encabezado por Chapelcó, en la provincia de Neuquén, donde se registró una temperatura de -5,9°C.
Ranking del frío: cuáles fueron las ciudades más heladas de Argentina este martes
El amanecer dejó temperaturas bajo cero en distintos puntos del país, con registros extremos, alta humedad y advertencias meteorológicas en algunas regiones sensibles.
La ola de bajas temperaturas también afectó a varias localidades de Río Negro, Córdoba, Mendoza, Chubut y San Luis, con sensaciones térmicas bajo cero y altos niveles de humedad.
El ranking de las ciudades más frías
De acuerdo con el relevamiento del SMN, la temperatura más baja del país se registró en Chapelcó, provincia de Neuquén, con -5,9°C y una humedad del 98%.
El segundo lugar fue para Maquinchao, en Río Negro, con -5,6°C y una humedad del 80%. El podio lo completó San Carlos de Bariloche, también en Río Negro, donde el termómetro marcó -3,4°C, aunque la sensación térmica descendió hasta -7,1°C.
Las 10 ciudades más frías del país
Las temperaturas más bajas registradas durante las primeras horas de la mañana fueron:
- Chapelco: -5,9°C y humedad del 98%
- Maquinchao: -5,6°C y humedad del 80%
- San Carlos de Bariloche: -3,4°C (sensación térmica de -7,1°C) y humedad del 85%
- Villa Reynolds: -3°C y humedad del 89%
- Córdoba: -2,8°C (sensación térmica de -5°C) y humedad del 84%
- Malargüe: -2,4°C (sensación térmica de -4,6°C) y humedad del 72%
- Escuela de Aviación Militar (Córdoba): -1,8°C y humedad del 88%
- Esquel: -1,4°C y humedad del 86%
- Pilar Observatorio (Córdoba): -1,2°C y humedad del 94%
- Neuquén: -0,6°C y humedad del 76%
Además del ranking de temperaturas, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para el sudeste de Jujuy.
Este nivel de advertencia implica un riesgo moderado para grupos sensibles, especialmente niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, quienes podrían verse más afectados por las condiciones térmicas.