El avance de una masa de aire polar provocará este lunes 18 de mayo de 2026 temperaturas extremadamente bajas en gran parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por frío extremo para varias provincias del norte argentino.
Alerta por frío extremo en Santa Fe y otras seis provincias argentinas
La advertencia del SMN rige para el lunes y comprende además zonas de Jujuy, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Córdoba.
Las provincias afectadas son todas del norte del país, como Jujuy, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y partes de Santa Fe y Córdoba.
El mapa oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no deja lugar a dudas: el frío extremo dejó de ser una sensación térmica invernal anticipada para convertirse en una alerta meteorológica formal.
De cara a este lunes, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) pintó de verde (normalidad con bajas temperaturas) y amarillo (alerta por temperaturas extremas) gran parte del mapa nacional, incluyendo la provincia de Buenos Aires y áreas clave del centro y norte del país.
El avance implacable de una masa de aire polar antártico congeló las marcas térmicas durante el fin de semana, pero el lunes consolidará las mañanas más frías del año con un riesgo meteorológico moderado para la salud.
¿Qué significa la Alerta Amarilla por Frío que afecta a la región?
De acuerdo con los manuales técnicos del SMN, el nivel de alerta amarilla por temperaturas extremas advierte sobre un efecto leve a moderado en la salud.
Advertencia oficial: Las temperaturas pronosticadas pueden llegar a ser peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, o aquellos que padecen enfermedades crónicas (respiratorias o cardiovasculares).
Mientras que el conurbano bonaerense y los sectores costeros registrarán marcas cercanas o inferiores a los 0°C, el mapa satelital del SMN muestra cómo la mancha verde de frío intenso cubre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, San Juan y Mendoza, trepando con sectores amarillos de cuidado extremo hacia provincias como San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa.
Recomendaciones del Ministerio de Salud ante la alerta de frío
Frente a la persistencia de este evento climatológico de origen polar, las autoridades sanitarias y de Defensa Civil emitieron un paquete de cuidados esenciales:
- Evitar la exposición prolongada al aire libre en las primeras horas de la mañana y la noche.
- Generar capas de vestimenta: Es mejor usar varias prendas ligeras superpuestas que una sola ropa gruesa, ya que el aire entre las prendas funciona como aislante.
- Controlar calefactores: Asegurar la correcta ventilación de los ambientes si se utilizan artefactos a gas o leña para evitar accidentes por monóxido de carbono.
- Mantenerse hidratado: Aunque el frío disminuye la sensación de sed, el cuerpo necesita líquidos para regular la temperatura interna de manera eficiente.