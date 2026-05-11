El Gobierno de la Provincia de Santa Fe conducido por Maximiliano Pullaro continúa con su política de inversión en infraestructura sanitaria para mejorar la atención de la salud pública en todo el territorio santafesino, y fundamentalmente en el norte provincial, donde lleva adelante una importante ampliación y refacción del Hospital de Villa Ocampo.
Las obras del Hospital de Villa Ocampo entran en su fase final de ejecución
La inversión supera los 21 mil millones de pesos, mejorando la infraestructura sanitaria para optimizar la atención en el norte santafesino.
Durante su visita a la localidad, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, visitó las construcciones junto al intendente Cristian Marega; al senador Orfilio “Chacho” Marcón; el diputado provincial Dionisio Scarpin; el delegado provincial Oscar Duarte, y personal de salud del hospital.
Tras la recorrida, Enrico contó que “los trabajos ya tienen un 80 % de avance en su ejecución. Esta obra destinada a la atención de la salud pública va a permitir mejorar la calidad en atención para todos los habitantes de la localidad y de la región con su nueva guardia totalmente equipada, con quirófanos similares a los grandes hospitales de la provincia y con salas de internaciones que posibiliten la recuperación de los pacientes. También el sector de enfermería, administración y los accesos de las ambulancias”.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, recordó que “la obra contempla una intervención integral que combina la construcción de una nueva ala y la recuperación del edificio existente. De esta manera, los trabajos alcanzan una superficie total de más de 3.400 metros cuadrados cubiertos. Para ello, el Gobierno Provincial realiza una inversión superior a los 21 mil millones de pesos”.
Trabajos finales
Actualmente los trabajos se desarrollan en cuatro frentes principales. El sector de sala de máquinas, que incluye gases medicinales, esterilización y una estación transformadora, presenta un 90% de avance, restando tareas vinculadas a celdas y acometidas para su finalización.
En paralelo, el sector oeste, desarrollado en tres niveles, se encuentra en un 95%, con trabajos centrados en detalles finales y limpieza.
En el área de internación, correspondiente al edificio existente, se interviene sobre dos alas: una ya finalizada, mientras que la restante se encuentra condicionada por la provisión de energía eléctrica para poder avanzar en su rehabilitación completa. Por su parte, el ala este registra un 70% de avance, con instalaciones ya ejecutadas mientras se avanza con revestimientos de pisos y paredes.
Simultáneamente, se realizan trabajos en la colectora de ingreso de ambulancias, donde queda pendiente de ejecución el hormigonado final que permitirá optimizar la entrada y salida de los vehículos de emergencias.