La Justicia Federal dio este miércoles un paso importante en el proceso de cobertura de vacantes con la jura de los doctores Walter Alberto Rodríguez y Santiago Joaquín Saux como nuevos jueces federales de primera instancia de Santa Fe y Rafaela.
La provincia cuenta con dos nuevos jueces federales para Santa Fe y Rafaela
Walter Alberto Rodríguez y Santiago Joaquín Saux prestaron juramento este miércoles ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y asumieron al frente de los juzgados federales de primera instancia de Santa Fe y Rafaela, respectivamente. La ceremonia reunió a autoridades judiciales y políticas de toda la provincia, entre ellas el gobernador Maximiliano Pullaro.
El juramento fue recibido por los camaristas federales Aníbal Pineda, Elida Vidal y Silvina Andalaf Casiello, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La ceremonia se realizó al mediodía en la sede judicial rosarina, tribunal que ejerce la superintendencia sobre los juzgados federales con asiento en la provincia de Santa Fe y en el norte bonaerense.
El acto contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, magistrados federales de distintas jurisdicciones, fiscales y funcionarios judiciales.
Con estas incorporaciones, la Justicia Federal santafesina suma dos magistrados titulares en juzgados considerados estratégicos para el funcionamiento del sistema, en un contexto marcado por la necesidad de reducir el número de vacantes y fortalecer la respuesta institucional frente a investigaciones complejas vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos de competencia federal.
Designaciones recientes
Rodríguez -hasta ayer fiscal federal en Santa Fe- asumió como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santa Fe, en virtud del Decreto 446/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, mientras que Saux fue designado al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela mediante el Decreto 447/2026.
Ambos nombramientos forman parte del paquete de 74 pliegos judiciales aprobados recientemente por el Senado de la Nación y se suman a la incorporación del doctor Emilio Rosatti como integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, concretada el pasado viernes.
Las nuevas designaciones representan un avance en la normalización de la estructura judicial federal de la región, que durante los últimos años debió afrontar numerosas vacancias y un complejo esquema de subrogancias para garantizar la continuidad del servicio de justicia.
Un mapa todavía incompleto
Actualmente funcionan nueve juzgados federales de primera instancia en la provincia de Santa Fe, distribuidos entre las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.
Pese a las dos incorporaciones formalizadas este miércoles, aún permanecen vacantes tres juzgados federales en territorio santafesino: el Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe y los juzgados federales N.º 1 y N.º 4 de Rosario. A ellos se suma una cuarta vacante en el Juzgado Federal N.º 1 de San Nicolás, también bajo la órbita de la Cámara Federal rosarina.
La situación había adquirido especial relevancia en los últimos meses, cuando la Cámara Federal de Rosario debió reorganizar las subrogancias para sostener el funcionamiento de distintos tribunales. Entre otros factores, ello estuvo vinculado a la suspensión del exjuez federal rosarino Gastón Salmain y a vacancias que se arrastran desde hace varios años.
Competencias jurisdiccionales
Como titular del Juzgado Federal N.º 2 de Santa Fe, Rodríguez tendrá competencia sobre los departamentos Capital, Castellanos, Garay, Las Colonias, San Jerónimo, San Justo y San Martín. Además, el juzgado ejerce la competencia electoral para toda la provincia.
Por su parte, Saux estará al frente del Juzgado Federal de Rafaela, con jurisdicción sobre los departamentos Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal, San Martín y parte de Las Colonias.
Las nuevas autoridades se incorporan a una estructura judicial que también integran Natalia Martínez y Carlos Vera Barros en Rosario; Aldo Mario Alurralde en Reconquista; y Aurelio Antonio Cuello Murúa en Venado Tuerto, además del juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo (titular del Nº 2 y subrogante en el Nº 1).
Amplia participación
La ceremonia reunió a representantes de los distintos poderes del Estado y de los organismos que integran el sistema de justicia.
Entre los asistentes se encontraban los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Roberto Falistocco; la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich; el fiscal regional de Rosario, Sebastián Merlo; la president de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García; y jueces federales de primera y segunda instancia de toda la jurisdicción.
La jura de Rodríguez y Saux constituye uno de los movimientos institucionales más relevantes del año para la Justicia Federal santafesina y representa un nuevo avance en el proceso de fortalecimiento de los órganos judiciales encargados de intervenir en materias de alta complejidad y trascendencia pública.