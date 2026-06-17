Juraron en Rosario

La provincia cuenta con dos nuevos jueces federales para Santa Fe y Rafaela

Walter Alberto Rodríguez y Santiago Joaquín Saux prestaron juramento este miércoles ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y asumieron al frente de los juzgados federales de primera instancia de Santa Fe y Rafaela, respectivamente. La ceremonia reunió a autoridades judiciales y políticas de toda la provincia, entre ellas el gobernador Maximiliano Pullaro.