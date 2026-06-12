La Justicia Federal sumó este viernes un nuevo integrante para el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe.
"Hoy empieza, no termina una etapa": Emilio Rosatti juró como nuevo juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe
El hasta ahora secretario del Tribunal Oral Federal santafesino asumió este viernes como vocal titular del cuerpo. Durante una breve intervención destacó el rol institucional del tribunal y reivindicó una “Justicia clara, eficaz y de cara a la gente”. El próximo miércoles, en Rosario, jurarán dos nuevos jueces federales para Santa Fe y Rafaela.
En un acto realizado al mediodía en la sala de audiencias del edificio de San Jerónimo y Primera Junta, juró el doctor Emilio Rosatti como juez titular del cuerpo, cargo para el que fue designado mediante el Decreto 445/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado este mismo 12 de junio en el Boletín Oficial.
La ceremonia comenzó a las 12.45 y contó con una importante concurrencia integrada por familiares, colegas, autoridades de las fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y amigos del magistrado.
El acto formal estuvo encabezado por los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría. El primero de ellos fue quien tomó el juramento de ley. Previamente, el secretario del tribunal, Alejandro Hintermeister, dio lectura a distintas salutaciones y excusaciones remitidas por autoridades que no pudieron asistir.
Entre ellas se encontraban las del gobernador, Maximiliano Pullaro; el intendente, Juan Pablo Poletti; los senadores nacionales Carolina Losada y Marcelo Lewandowski.
También la jueza de la Cámara Federal de Rosario, Elida Vidal; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rubén Weder; el juez federal, Aurelio Cuello Murua; los exintegrantes del TOF María Ivón Vella y Ramiro Puyol; y el ex defensor público Juan de Dios Moscoso.
La jura
Luego de la lectura del decreto presidencial que formalizó su nombramiento, Escobar Cello tomó juramento a Rosatti bajo la fórmula tradicional: “Por la Patria y vuestro honor”. Con su mano derecha apoyada sobre la Constitución Nacional, el flamante magistrado respondió: “Sí, juro”.
La ceremonia concluyó con un prolongado aplauso de los presentes, tras el cual el nuevo vocal del tribunal pronunció unas breves palabras de agradecimiento.
Rosatti reconoció especialmente el acompañamiento de los Dres. Aníbal Pineda y Silvina Andalaf Casiello, miembros de la Cámara Federal de Rosario.
Agradeció además la presencia del Fiscal General, Martín Suárez Faisal; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Claudia Levin.; representantes de la Policía Federal Argentina (subcomisario Alfredo Chamorro) y de la Prefectura Naval Argentina (prefecto Juan Carlos Debailleux); así como de magistrados, fiscales y defensores federales que participaron del acto.
“Hoy empieza, no termina una etapa”, expresó el nuevo juez en una de las frases centrales de su intervención. “Espero estar a la altura”, agregó, antes de agradecer particularmente a quienes desde ahora serán sus colegas en el tribunal, Luciano Lauría y José María Escobar Cello.
Un tribunal con trayectoria
Durante su mensaje, Rosatti también destacó el desempeño institucional del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, al señalar que se trata del órgano de juicio oral federal que más sentencias dicta en todo el país.
En ese marco, manifestó su compromiso con una “Justicia clara, eficaz y de cara a la gente”, una definición que sintetizó el perfil de gestión que buscará imprimir a su función como integrante del cuerpo.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe inició sus actividades el 13 de mayo de 1994. Su integración original estuvo conformada por los jueces José María Escobar Cello, Ramiro Puyol y Rodolfo Hintermeister. Posteriormente se incorporaron María Ivón Vella y Luciano Lauría.
Con la asunción concretada este viernes, Emilio Rosatti se convirtió en el sexto magistrado titular en integrar el tribunal desde su creación, hace ya más de tres décadas.
Hasta el momento de su designación se desempeñaba como secretario del mismo organismo, trayectoria que le permitió participar durante años en la actividad jurisdiccional del tribunal. Además, es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, exintendente de la ciudad de Santa Fe y una de las figuras más relevantes de la magistratura argentina.
Nuevas designaciones federales
La publicación de los decretos en el Boletín Oficial incluyó además otras dos designaciones para la Justicia Federal santafesina.
Mediante el Decreto 446/2026, el presidente Javier Milei, bajo la firma del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, nombró al doctor Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Santa Fe.
Por su parte, el Decreto 447/2026 designó al doctor Santiago Joaquín Saux como juez federal de primera instancia de Rafaela.
Según confirmó El Litoral, ambos magistrados prestarán juramento el próximo miércoles 17 de junio a las 12.30 ante la Cámara Federal de Rosario, en una ceremonia que completará la cobertura de vacantes en dos juzgados federales estratégicos de la provincia.