Justicia Federal

"Hoy empieza, no termina una etapa": Emilio Rosatti juró como nuevo juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe

El hasta ahora secretario del Tribunal Oral Federal santafesino asumió este viernes como vocal titular del cuerpo. Durante una breve intervención destacó el rol institucional del tribunal y reivindicó una “Justicia clara, eficaz y de cara a la gente”. El próximo miércoles, en Rosario, jurarán dos nuevos jueces federales para Santa Fe y Rafaela.