Avanza el procedimiento

La Magistratura decide si envía a juicio político al juez Salmain

El magistrado federal de Rosario está procesado por un presunto hecho de corrupción y acusado de omitir datos comprometedores en su currículum. Esta semana compareció por más de dos horas ante la comisión de Acusación, munido de dos valijas con documentos. Denunció irregularidades.