El Consejo de la Magistratura tendrá el próximo miércoles un día clave para cuatro comisiones en donde se votará el llamado a una suerte de declaración indagatoria a los jueces federales Gastón Salmain y Alejandro Patricio Maraniello se escuchará a ONG's por las propuestas para cambiar el reglamento de concursos y se analizá la situación financiera del Poder Judicial
El Consejo de la Magistratura tendrá una "super" agenda este miércoles
Se da luego del plenario encabezado por el presidente del Consejo y la Corte Suprema Horacio Rosatti.
Tras el Plenario que encabezó la semana pasada el presidente del Consejo y la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, el organismo que selecciona y controla a los jueces se reunirá el próximo miércoles con una agenda nutrida. Fueron convocadas a sesionar la Comisión de Acusación, que encabeza el abogado Alberto Maques; la Comisión de Administración y Financiera, a cargo del representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola; y, en forma conjunta, las comisiones de Reglamentación y Selección, que comandan respectivamente el juez Alberto Lugones y la académica Fernanda Vázquez.
La lista de temas
Entre los temas que se destacan, la comisión de Acusación definirá si citan al juez Salmain y al juez Maraniello bajo el artículo 20 del reglamento para que hagan su descargo frente a las pruebas que los comprometen.
Salmain, juez federal de Rosario, se encuentra procesado por haber firmado un fallo a pedido de una empresa para hacerse de dólares al valor oficial, a cambio de una coima de U$S 200 mil, según declaró el dueño de la firma beneficiada como arrepentido.Sus dichos quedaron corroborados por el análisis de teléfonos y los pasos del expediente. Salmain también fue denunciado por Rosatti por haber mentido en CV para concursar como magistrado: no dijo q en 2002 había sido echado del Poder Judicial por ofrecerle plata a una empleada para que le tocara una causa al juzgado de la Seguridad Social donde era empleado.
Maraniello, en tanto, es el juez federal en lo civil y comercial. Desde hace semanas la comisión oye testimonios de jueces y empleados que denuncian abusos y maltratos, a lo que se sumó el caso de una joven que habló de abuso sexual.
Con la citación del artículo 20, Salmain y Maraniello podrán presentar sus descargos en el marco de su defensa y luego la comisión quedará en condiciones de resolver si avanzan en votar su juicio político, decisión que, para hacerse efectiva, deberá ser confirmada en el Plenario.
El último miércoles, el Plenario decidió mandar a jury al juez federal de Mar del Plata Alberto López por expresiones antisemitas y al juez del Tribunal Oral de La Pampa Pablo Diaz Lacave por maltrato a empleados.
Al término de esa reunión, será el turno de la comisión de Administración Financiera, donde el foco estará puesto en la situación económico financiera del Poder Judicial.
Luego se convocó a reunión conjunta de las áreas de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, y la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación. Ahí se decidió hace dos semanas avanzar con los distintos proyectos para cambiar el reglamento de concursos, entre los cuales está el que impulsó la Corte Suprema.
Para ese día, la comisión convocó, tal como lo habían solicitado, las ONG's
INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) para opinar sobre el proyecto planteado en la acordada de la Corte.