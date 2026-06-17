Desde este miércoles, tras prestar juramento ante la Cámara Federal de Rosario, Walter Alberto Rodríguez estará al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Santa Fe y Santiago Joaquín Saux hará lo propio en el juzgado de Rafaela.
Juran los nuevos jueces federales para Santa Fe
Se trata de Walter Rodríguez, que estará a cargo del juzgado No. 2 de la ciudad capital, y de Santiago Saux para Rafaela. Se suman a la asunción de Emilio Rosatti en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Los pliegos de los tres magistrados formaron parte de los 74 aprobados por el Senado nacional.
Esto ocurre luego de que el pasado viernes 12 asumiera Emilio Rosatti como nuevo integrante para el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, completando la integración con José María Escobar Cello y Luciano Lauría.
Tal como adelantó El Litoral, con el acto formal de este viernes se completa la cobertura de vacantes en dos juzgados federales estratégicos de la provincia. Esto operará como un paliativo importante a la crítica situación que atravesaba el servicio, ya que de los once juzgados federales distribuidos en territorio provincial habrá cuanto menos seis con un titular a cargo.
Las designaciones se formalizaron luego de que el Senado aprobara el 4 de junio un paquete de 74 pliegos judiciales en una sesión marcada por intensas negociaciones políticas.
Y se producen en momentos en que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario debió reorganizar de manera urgente la cobertura de los juzgados, cuando a las vacantes preexistentes se sumó la suspensión de Gastón Salmain por parte del Consejo de la Magistratura, e iniciar en su contra un proceso de juicio político por presuntos hechos de corrupción.
El magistrado se desempeñaba como titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario y además ejercía la subrogancia del Juzgado Federal de Rafaela, además de haberse desempeñado también momentáneamente en el Juzgado Federal No. 1 de Santa Fe, que continúa vacante.
La preocupante situación fue puesta de manifiesto por los integrantes de la Cámara Federal de Rosario, con jurisdicción en toda la provincia y el norte de Buenos Aires, Silvina María Andalaf Casiello, Aníbal Pineda y Elida Isabel Vidal, que debieron redistribuir las subrogancias para garantizar la continuidad del servicio judicial. En tanto, para cubrir una vacante en la propia Cámara se propuso a Florentino Malaponte.
El déficit de jueces federales se arrastra desde hace años y se profundizó con las salidas de magistrados involucrados en investigaciones por corrupción. Antes de Salmain fue el caso del ex juez federal Marcelo Bailaque, lo que obligó a otros magistrados a multiplicar funciones para sostener el funcionamiento de los tribunales.
La problemática cobra especial relevancia en el contexto de la implementación del sistema acusatorio federal, un modelo que exige una mayor intervención de jueces, fiscales y funcionarios en investigaciones vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y delitos complejos.
Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura avanza con concursos y designaciones para intentar cubrir vacantes históricas. Entre los nombramientos ya aprobados aparece el del juez provincial Florentino Malaponte, quien se incorporará próximamente a la Justicia Federal.