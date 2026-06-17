Avanza la cobertura de vacantes

Juran los nuevos jueces federales para Santa Fe

Se trata de Walter Rodríguez, que estará a cargo del juzgado No. 2 de la ciudad capital, y de Santiago Saux para Rafaela. Se suman a la asunción de Emilio Rosatti en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Los pliegos de los tres magistrados formaron parte de los 74 aprobados por el Senado nacional.