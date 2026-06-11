En el Consejo de la Magistratura

El juez Salmain fue suspendido y se abrió el proceso de remoción

Está acusado por el supuesto dictado de resoluciones a cambio de coimas, y maniobras de ocultamiento. Y también, de no haber informado de una sanción previa cuando asumió su cargo. Hasta ahora, seguía en funciones, incluso como subrogante en Santa Fe y Rafaela.