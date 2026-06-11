El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó, por unanimidad, la apertura del procedimiento de remoción y su consecuente acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia 1 de Rosario, Gastón Alberto Salmain.
El juez Salmain fue suspendido y se abrió el proceso de remoción
Está acusado por el supuesto dictado de resoluciones a cambio de coimas, y maniobras de ocultamiento. Y también, de no haber informado de una sanción previa cuando asumió su cargo. Hasta ahora, seguía en funciones, incluso como subrogante en Santa Fe y Rafaela.
Los consejeros Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena De La Torre actuarán como acusadores en el proceso.
Sobre el magistrado también pesa una prisión preventiva, confirmada por la Cámara Federal de Rosario y por la Cámara Federal de Casación Penal, pero que no se hizo efectiva por la inmunidad de arresto propia de su cargo.
En atención a ello, Salmain siguió desempeñándose hasta ahora. Incluso, como subrogante del Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe, rechazó menos de una semana atrás la acción de amparo colectivo presentada por organizaciones ambientalistas que pretendían suspender la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná hasta que el Estado nacional realizara una Evaluación de Impacto Ambiental.
A la vez, este mismo lunes 8 se hizo cargo, también como subrogante, del juzgado federal de Rafaela. A partir de ahora, y hasta tanto se produzca su destitución (si es que tal cosa ocurre), el magistrado seguirá teniendo la inmunidad de arresto que corresponde a su cargo, pero no podrá continuar ejerciendo sus funciones.
Por qué lo suspendieron
La acusación se apoya en dos puntos. Por un lado, el supuesto ocultamiento, al momento de concursar para acceder al cargo, de que había sido expulsado del Poder Judicial hace más de dos décadas. Por el otro, el presunto dictado de resoluciones judiciales a cambio de coimas.
Salmain se encuentra procesado desde diciembre pasado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
La investigación lo vincula, junto con el financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche, con una maniobra destinada a favorecer a un fideicomiso mediante la liberación de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una presunta coima de 200 mil dólares.
Además, el expediente disciplinario incluyó la acusación de haber omitido informar en el concurso que lo llevó al juzgado que había sido exonerado del Poder Judicial en 2002, cuando se desempeñaba como empleado del fuero de la seguridad social, por haber ofrecido una coima para alterar un sorteo.
En su defensa, Salmain sostuvo que no consignó ese antecedente porque no le fue preguntado y porque se trataba de un hecho ocurrido muchos años atrás.
La decisión fue adoptada durante el plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. El dictamen obtuvo el respaldo de todos los sectores representados en el organismo.