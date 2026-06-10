Proceso disciplinario

Cattalini: "Salmain tiene que rendir cuentas ante la Justicia"

La diputada socialista Lionella Cattalini celebró la decisión del Consejo de la Magistratura de suspender al juez federal Gastón Salmain y enviarlo a juicio político, y sostuvo que "se trata de un paso fundamental para recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que nadie está por encima de la ley".