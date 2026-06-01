Desde que volvió a presidirlo la Corte Suprema

Aumentaron las sanciones a jueces desde el Consejo de la Magistratura

Dos fueron destituidos (uno de ellos por el robo de monedas de oro incautadas), otro renunció, dos más van a juicio político y un tercero está a punto de ser suspendido. Hubo sanciones por corrupción, expresiones indebidas, retrasos excesivos y maltratos al personal. Los casos de los jueces de Rosario Bailaque y Salmain.