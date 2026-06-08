Con la licitación en etapa definitoria

La Justicia rechazó el amparo que buscaba frenar el dragado de la Hidrovía

El juez federal Gastón Salmain desestimó la acción promovida por organizaciones ambientalistas contra el proceso licitatorio de la vía navegable troncal. La resolución se conoce mientras el Gobierno nacional avanza hacia la adjudicación definitiva y el propio magistrado enfrenta un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura.