A través de un comunicado oficial del ministerio de Economía, el gobierno de Argentina anunció la preadjudicación de los trabajos previstos en la hidrovía Paraná - Paraguay a la empresa Jan de Nul – Servimagnus. Así las cosas, se desestimó la propuesta de la otra firma competidora: DEME NV.
Gobierno preadjudicó los trabajos para la hidrovía a Jan de Nul – Servimagnus
Así lo hizo saber el ministerio que conduce Luis Caputo este jueves por la noche. "Se llevó adelante una completa revisión de cada paso del proceso", aseguraron.
"El Gobierno Nacional informó a las empresas oferentes la preadjudicación del contrato de concesión de la licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal", arranca la comunicación de la oficia que lidera Luis Caputo.
Según se informó, se realizó: "mediante el Dictamen de Preadjudicación que repasa la totalidad del proceso de tres etapas y recomienda una ganadora en base al sistema de puntajes establecido junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)".
"Como resultado de la evaluación final, se recomendó la adjudicación del contrato a la oferta de Jan de Nul – Servimagnus, y desestimar la oferta de DEME NV. Cabe recordar que la oferta de la firma DTA Engenharia fue declarada inadmisible, ya que no cumplió el requerimiento básico de presentar la garantía de mantenimiento de oferta", agrega.
Revisión completa
En la continuidad del texto oficial, se explica: "Previo a la preadjudicación, se llevó adelante una completa revisión de cada paso del proceso, confirmando el cumplimiento al pie de la letra de la documentación licitatoria, la normativa argentina, así como las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales de la ONU".
"Cumplida dicha instancia, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación proseguirá en las instancias finales hacia la adjudicación del contrato", sigue.
En ese sentido, se indicó que "en las distintas evaluaciones realizadas, el proceso licitatorio no recibió ningún pedido de impugnación a sus actos por parte de las empresas participantes. Asimismo, la justicia rechazó todas las denuncias que buscaron entorpecer su avance".
Cómo sigue
El texto también se encarga de detallar cómo prosigue el proceso.
"Con el Dictamen de Preadjudicación se abre una última instancia de siete días corridos, donde se podrá presentar impugnaciones formales al documento, previo a la adjudicación que determine la finalización del proceso", aseguran.
Con las tareas prevista, el gobierno espera romper "el estancamiento de las obras necesarias para la vía por donde circula el 80% del comercio exterior argentino, acompañado por una baja de costos inmediata de casi el 15% y la modernización absoluta de la tecnología para la navegación", según advierte en el comunicado.
"Cabe destacar que, durante las dos primeras etapas, de análisis técnico, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos. En tanto, la propuesta económica (la más relevante, que determinaba 120 puntos) resultó con puntajes idénticos dado que ambas firmas ofrecieron el menor precio posible, confirmando una rebaja tarifaria inmediata de los costos logísticos", agregan.
Y cierran: "A lo largo de todo el proceso de evaluación, tanto usuarios privados como la ONU destacaron las múltiples instancias de participación de distintos sectores productivos, provincias, organizaciones civiles y especialistas, así como la transparencia de cada paso".