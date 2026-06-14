El Consejo de la Magistratura dio el miércoles 10 un paso decisivo en varios procesos de selección de magistrados para cubrir cargos en distintos puntos del país. Entre ellos, para encabezar juzgados de Garantías en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, San Lorenzo y Reconquista
Avanzan con la designación de jueces federales de Garantías para Santa Fe
Se trata de seis cargos en la ciudad capital, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. Se elevarán las ternas al Poder Ejecutivo para que elija a un candidato y envíe el pliego para su aprobación al Senado. Quienes son los postulantes.
En la misma sesión en la que aprobó por unanimidad la suspensión del juez Gastón Salmain y postergó la sanción del Código de Ética, el plenario aprobó el envío al Poder Ejecutivo de las ternas correspondientes a distintos concursos en trámite.
Según la información proporcionada a El Litoral desde el propio Consejo de la Magistratura, el dictamen de mayoría en el concurso Nº 493, estableció las ternas de candidatos para cubrir seis cargos de juez/a, en los Jugados Federales con Funciones de Garantía en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
Las ternas
Quedaron integradas del siguiente modo, consignando el orden de mérito surgido de los exámenes de antecedentes y oposición:
- Primera terna: 1°) Marina Daniela Basso, 7º) Gustavo Decio Durando y 13º) Brian Ezequiel Gallo.
- Segunda terna: 2°) Santiago Joaquín Saux (cuyo pliego ya fue aprobado por el Senado para encabezar el juzgado federal de Rafaela), 8°) Emiliano Pedro Méndez Ortiz y 14°) María Soledad Carrozza.
- Tercera terna: 3°) Gonzalo Fernández, 9°) Guido Yercovich y 15°) Dana Salomé Barbiero.
- Cuarta terna: 4°) Franco Mariano Carbone, 10°) Lionel Carlos Ruiz Broccardo y 16°) Agustina Leonor Felizia.
- Quinta terna: 5°) Gastón Ariel Bermúdez, 11°) Mariano Javier Camblong y 17°) Andrea Paola Santos.
- Sexta terna: 6°) Santiago Díaz Cafferata, 12°) Patricio Octavio Longo y 18°) Vanesa Natalia Druetta.
Asimismo, se propone conformar la nómina del artículo 48 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes. Se trata de una lista complementaria, que se utiliza cuando el dictamen de la Comisión para armar las ternas incluye a candidatos que ya han sido propuestos en otras ternas previas.
Para garantizar que haya suficientes postulantes disponibles para el cargo en cuestión, el artículo exige añadir a un número de participantes adicionales que sea exactamente igual al de las personas que se encuentran en esa situación.
En este caso, fueron seleccionados para integrarla los postulantes: 19º) Ariel Di Giura Kaltenegger, 20°) Santiago Martín Iglesias, 21°) Francisco Gabriel Dallo, 22°) Leonardo Julián Cano, 23°) Leandro Aníbal Ardoy, 24°) Bruno Agustín Ojeda y 25°) Elías Germán Grafeuille.
Cómo funciona el sistema
En un sistema acusatorio, los jueces de garantías son magistrados imparciales que no investigan. Su rol principal es controlar la legalidad de la investigación llevada a cabo por los fiscales y proteger los derechos constitucionales de todas las personas involucradas durante la etapa preliminar del proceso penal.
En el antiguo sistema inquisitivo, un mismo juez investigaba, acusaba y dictaba sentencia, lo que generaba demoras y falta de imparcialidad. El sistema acusatorio divide claramente estas funciones: los fiscales investigan y acusan; los defensores representan y protegen los intereses de la persona acusada.
En tanto, el juez de Garantías es un tercero imparcial que actúa como "árbitro" y garante de la ley. Si un fiscal necesita realizar un allanamiento, intervenir teléfonos, detener a un sospechoso o secuestrar bienes, debe solicitar la autorización del juez de garantías, quien evalúa si corresponde por ley.
Tras una aprehensión policial, el juez verifica en una audiencia oral si la misma fue legal y si existen pruebas para mantener a la persona privada de su libertad. También asegura que el imputado tenga una defensa técnica, no sufra tratos inhumanos y conozca los hechos por los que se lo acusa.
Además, decide sobre oposiciones, nulidades o pedidos de libertad presentados por la defensa. Y también, si las pruebas presentadas por el fiscal son suficientes para llevar el caso a un juicio oral, donde actuará un tribunal o juez diferente.
En la misma sesión en la que aprobó por unanimidad la suspensión del juez Gastón Salmain y postergó la sanción del Código de Ética, el plenario aprobó también el envío al Poder Ejecutivo de las ternas correspondientes a distintos concursos en trámite.