En el marco del sistema acusatorio

Avanzan con la designación de jueces federales de Garantías para Santa Fe

Se trata de seis cargos en la ciudad capital, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. Se elevarán las ternas al Poder Ejecutivo para que elija a un candidato y envíe el pliego para su aprobación al Senado. Quienes son los postulantes.