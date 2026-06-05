Ley de Financiamiento

Conflicto universitario: la Corte rechazó la recusación a los jueces por ser docentes

El planteo fue realizado por el Gobierno y alcanzaba a los propios ministros. El pronunciamiento es estrictamente procesal, y se aguarda ahora una decisión de fondo en la medida cautelar interpuesta para reclamar que se cumpla la ley.