Por la ley de financiamiento

Universidades y un diálogo abierto con el Gobierno, pero con un límite: rechazan retirar la demanda judicial

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, confirmó que hubo avances en una propuesta de recomposición salarial, becas y gastos de funcionamiento, aunque descartó aceptar como condición el levantamiento del reclamo judicial ante la Corte Suprema. Los gremios exigen la urgente convocatoria a paritarias.