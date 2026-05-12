En todo el país

La cuarta marcha universitaria convocó a una multitud en Santa Fe: “203 días sin aplicar la ley”

Con una convocante movilización que atravesó bulevar y culminó frente al Rectorado de la UNL, docentes, estudiantes, investigadores y no docentes volvieron a reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.