Autoridades universitarias, representantes de docentes, no docentes y estudiantiles, anunciaron el jueves en el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria que se realizará el próximo martes 12 de mayo en todo el país. En la capital santafesina, la convocatoria comenzará a las 16 en inmediaciones del Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe, se marchará por bulevar y culminará con un acto central, a las 17 horas, frente al Rectorado de la casa de estudios, donde se leerá un documento unificado.
Convocan en Santa Fe a una nueva marcha federal en defensa de la universidad pública
El objetivo de la movilización conjunta es reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y defender el carácter público, gratuito y federal de la educación superior en Argentina.
La movilización se realizará bajo la consigna “Universidad pública siempre” y tendrá como eje el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación continúa sin efectivizarse por parte del Gobierno nacional pese a fallos judiciales favorables.
La rectora de la UNL, Laura Tarabella, recordó -en la conferencia de prensa- que la norma fue aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia en dos instancias. “El Ejecutivo nacional todavía no la implementó”, advirtió, y señaló que los artículos vinculados a salarios docentes y no docentes, así como al sostenimiento del sistema de becas estudiantiles, son los que generan mayor preocupación dentro del sistema universitario.
“En el marco de que todavía no hemos tenido respuesta, acordamos un conjunto de actividades junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes, no docentes y la Federación Universitaria Argentina”, explicó. En ese sentido, remarcó que la marcha del 12 de mayo será federal y se replicará en distintas ciudades del país, con un acto central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y movilizaciones simultáneas en cada provincia.
Tarabella destacó además la amplia convocatoria que tuvieron las actividades de visibilización realizadas el pasado 15 de abril bajo el lema “La universidad no se apaga”. “La sociedad santafesina nos acompañó más allá de las condiciones climáticas. Eso demuestra el valor que tiene la universidad pública para la comunidad”, afirmó.
“Estamos muy preocupados”, dijo el rector de la UTN
Durante la conferencia también participó el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el cordobés Rubén Soro, quien de paso por Santa Fe expresó su inquietud por la situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema educativo. “Estamos muy preocupados. La educación es parte de la solución y no del problema”, sostuvo.
Además, lamentó que el Gobierno nacional no dé cumplimiento a la ley sancionada y afirmó que existe “un descontento generalizado” frente al ajuste sobre distintos sectores sociales. “El conocimiento es una herramienta que empodera”, remarcó Soro, quien además defendió el modelo de universidad pública argentina y lo vinculó con los principios de la Reforma Universitaria de 1918 y la gratuidad universitaria establecida en 1949. “Tenemos un modelo universitario que es ejemplo en el mundo y que hoy está en riesgo”, señaló.
Por su parte, el decano de la UTN Facultad Regional Santa Fe, Alejandro Toffolo, sostuvo que la defensa de la universidad pública atraviesa experiencias personales y colectivas. “Un chico o una chica universitaria cambia la familia, cambia la cuadra y cambia el barrio”, expresó. Y agregó: “Nunca imaginé asumir como decano y tener que estar convocando una marcha, pero entendemos que lo que está pasando pone en riesgo oportunidades que transforman vidas”.