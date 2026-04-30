Preuniversitarias

Clases en la calle y abrazo simbólico: escuelas de la UNL visibilizaron la situación universitaria

Las escuelas preuniversitarias -la EIS y la Secundaria- realizaron jornadas abiertas para mostrar su trabajo y dar a conocer el impacto del desfinanciamiento. También hubo acciones en el Aulario de la Costanera Este.