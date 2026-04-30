Este jueves se desarrolló una jornada de visibilización del conflicto del sistema universitario en las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Hubo actividades en el exterior en la Escuela Industrial Superior (EIS) y en la Escuela Secundaria, donde estudiantes realizaron un abrazo simbólico en el aulario de Costanera Este.
Clases en la calle y abrazo simbólico: escuelas de la UNL visibilizaron la situación universitaria
Las escuelas preuniversitarias -la EIS y la Secundaria- realizaron jornadas abiertas para mostrar su trabajo y dar a conocer el impacto del desfinanciamiento. También hubo acciones en el Aulario de la Costanera Este.
En el caso de la EIS, la propuesta se llevó adelante entre las 11 y las 14 en la vereda del establecimiento (Junín 2850), donde cada departamento y especialidad expuso parte del trabajo que se realiza en aulas, laboratorios y talleres. La iniciativa, denominada “Universidad pública abierta y en movimiento”, buscó acercar a la comunidad el funcionamiento cotidiano de la institución.
“Lo que nosotros estamos haciendo hoy es una jornada, junto con la Facultad de Ingeniería Química, para mostrar un poquito a la sociedad qué es lo que se hace puertas adentro de nuestra institución. Es sacar las clases a la vereda, los talleres, los laboratorios, mostrar cómo se forman nuestros técnicos”, explicó la vicedirectora de la EIS, Mariana Orlando. Cabe destacar que en la FIQ también se realizaron clases públicas esta semana (en el video), al igual que lo hicieron distintas facultades.
En ese sentido, remarcó que la actividad no solo apunta a visibilizar el conflicto salarial por el cual hubo una semana de paro docente en la UNL: “También queremos mostrar a la sociedad qué es lo que está sucediendo al no aplicar la ley de financiamiento y cómo repercute en nuestras escuelas preuniversitarias y en todas las universidades del país”.
Por su parte, el director de la EIS, Eduardo Lázaro, señaló la preocupación institucional frente al escenario actual: “Esta medida está enmarcada en todas las acciones que están llevando adelante las universidades nacionales de toda la República Argentina”.
“Estamos ante un hecho histórico. Desde la recuperación de la democracia que no nos vimos en una encrucijada así: no tenemos paritaria, hay un presupuesto desfasado y recortado, lo que impacta en insumos básicos, mantenimiento, higiene y seguridad”, advirtió. Además, subrayó que la situación es compartida por toda la comunidad educativa: “Esto lo viven los estudiantes, las familias y los docentes. Es un momento muy delicado”.
Lázaro también se refirió al funcionamiento cotidiano en medio de medidas de fuerza extensas que se cobraron semanas enteras de clases: "Nosotros tratamos de garantizar los contenidos mínimos, con nuestros docentes comprometidos, abriendo la escuela y explicando a las familias el momento que estamos atravesando”.
Estudiantes con sus padres
En paralelo, el centro de estudiantes de la Escuela Secundaria de la UNL llevó adelante en el Aulario común -ubicado sobre la Costanera Este-, clases públicas, actividades artísticas y charlas sobre financiamiento educativo. La actividad culminó con un abrazo simbólico a la universidad.
Las estudiantes Lucía Carimatti -secretaria del centro de estudiantes-, junto a Milagros Dandeu y Emilia Mántica, explicaron a CyD Litoral que "la jornada de hoy no empezó hoy, empezó hace tres años con la primera marcha federal universitaria. Durante toda la semana tuvimos clases públicas con estudiantes, docentes y directivos, con un apoyo muy fuerte de toda la universidad”.
Las estudiantes pusieron el foco en el valor de la educación pública: “Esto no es solo en papeles o leyes, es transformar la vida de una persona. Muchos no hubiésemos podido acceder a esta escuela si no fuese pública, y lo mismo pasa con la universidad”.
Consultadas sobre las declaraciones del Gobierno nacional respecto al financiamiento, expresaron su malestar: “Siento mucha impotencia, porque lo que dicen no parece ser la realidad que estamos viendo. Nuestros docentes no llegan a la canasta básica y tenemos semanas con paro”.
La jornada contó con una fuerte participación de estudiantes de todos los cursos y el acompañamiento de familias. “La universidad es un espacio colectivo. Los padres también sienten que tienen que devolver de alguna forma este derecho que recibieron sus hijos”, señalaron, al tiempo que recordaron que el 12 de mayo habrá una nueva marcha federal. "Hay que llenar las calles para que se escuche el reclamo", pidieron las alumnas.