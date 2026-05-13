La última palabra

La Corte Suprema ya puede definir el conflicto universitario

El máximo tribunal puede abocarse al estudio del fondo de la cuestión, o directamente rechazar el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y dejar firmes los fallos que dan la razón a los rectores. El tortuoso camino institucional de la ley de Financiamiento y los escenarios posibles.