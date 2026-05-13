Venado Tuerto se convirtió este martes 12 de mayo en uno de los escenarios locales de la Marcha Federal, una movilización nacional destinada a visibilizar la crisis que atraviesa el sistema de educación superior y la ciencia en Argentina.
En defensa de la universidad pública y la ciencia nacional: Venado Tuerto se unió a la Marcha Federal
La comunidad educativa, sectores políticos y vecinos marcharon por las calles de la ciudad este martes 12, sumándose al reclamo federal por el financiamiento universitario, la actualización salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
La convocatoria local comenzó en la intersección de Rivadavia y Belgrano, desde donde los manifestantes marcharon hacia la Plaza San Martín, concentrándose finalmente en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo.
La jornada contó con una gran convocatoria de alumnos, docentes, no docentes y dirigentes, que se desplegaron en una columna de al menos una cuadra.
Entre los presentes se destacó una amplia representación política, incluyendo al presidente del Concejo municipal, Juan Ignacio Pellegrini, y los ediles del bloque oficialista Santiago Meardi, Gisela Pouilastrou, Carlos Jordán y Micaela Meinero. También participaron la concejala Florencia Giacometti (Ciudad Futura) y el diputado provincial Leonardo Calaianov.
Cabe destacar que en la oportunidad no hubo acompañamiento de gremios como Amsafe, ATE o CGT que suelen engrosar las convocatorias, aunque se evidenció un contundente acompañamiento de la comunidad educativa de la Tecnológica.
Voces de la jornada
Durante la concentración en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, diversas referentes locales tomaron la palabra para expresar la urgencia de la situación presupuestaria.
La Ing. Cecilia Filipetti, delegada de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), destacó que la lucha no es reciente, sino que lleva más de un año y medio sin obtener respuestas por parte de las autoridades.
"Lo único que pedimos es que se aplique la ley que ya fue votada y rebotada y revetada y rebotada", señaló en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario. Filipetti enfatizó que el conflicto ha escalado más allá de lo salarial: "No es solamente una defensa de salarios... es una defensa de funcionamiento ya a esta altura".
Además, subrayó la importancia identitaria de la institución para la ciudad, afirmando que "que Venado tenga UTN una facultad o que no esté, no es lo mismo".
Por su parte, Carla Carrizo, delegada de la La Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN), hizo un llamado a la unidad de toda la comunidad para proteger la institución.
"Esto es nuestro, la universidad es pública, está abierta para todos y debemos defenderla y cuidarla", manifestó, agregando que para cumplir con ese objetivo es indispensable que el Estado cumpla con los aportes correspondientes.
En tanto, el sector estudiantil también tuvo su representación a través de Victoria Rubio, quien habló en nombre de los alumnos agradeciendo la convocatoria y el acompañamiento de la sociedad venadense.
Un sistema en estado crítico
El reclamo local se hizo eco de los alarmantes datos presupuestarios expuestos en el documento federal:
Salarios mínimos históricos: Los sueldos universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años, con una pérdida del poder adquisitivo del 37,13% desde diciembre de 2023.
Desfinanciamiento estudiantil: Las becas Progresar permanecen congeladas, mientras que las becas Manuel Belgrano y las de vocaciones científicas (EVC) sufren de incertidumbre o suspensión directa.
Crisis institucional: Se denunció que el Poder Ejecutivo ignora la Ley N° 27.795 y desoye fallos judiciales que ordenan su cumplimiento, rompiendo así el contrato social y la división de poderes.
La movilización en Venado Tuerto se sumó al firme mensaje en defensa de la movilidad social ascendente que permite la universidad pública. Los manifestantes en todo el país exigieron que el Estado nacional garantice los recursos necesarios para que trabajadores y estudiantes no sean expulsados del sistema, bajo la premisa de que "la universidad pública se defiende".