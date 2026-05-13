Adhesión de diferentes sectores

En defensa de la universidad pública y la ciencia nacional: Venado Tuerto se unió a la Marcha Federal

La comunidad educativa, sectores políticos y vecinos marcharon por las calles de la ciudad este martes 12, sumándose al reclamo federal por el financiamiento universitario, la actualización salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.