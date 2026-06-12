El debate sobre el alcance de las atribuciones

La Corte nacional rechazó que Santa Fe cobre mayores impuestos a contribuyentes de otras provincias

El máximo tribunal consideró inconstitucionales las alícuotas diferenciales en Ingresos Brutos. Lo mismo resolvió para una demanda contra la provincia de Entre Ríos. Lo hizo ratificando jurisprudencia que considera a estos mecanismos una forma de "aduana interior".