El Consejo de la Magistratura enviará en los próximos días 32 nuevos pliegos al Ministerio de Justicia para que sean remitidos al Senado. La remisión responde a la necesidad de cubrir cargos vacantes en distintos fueros, con prioridad en los tribunales federales de Comodoro Py, según fuentes oficiales. El organismo Evaluador concretará la elevación al Ejecutivo luego de finalizar la etapa de jurados y entrevistas de los concursos.
El Consejo de la Magistratura enviará 32 nuevos nombres al Ministerio de Justicia
El organismo remitirá más candidatos en los próximos días para cubrir vacantes en la Justicia. Las ternas se concentran en Comodoro Py y buscan completar tribunales orales federales y la Cámara Federal de la Capital Federal.
Los 32 nombres que integran esos pliegos buscan cubrir vacantes en Comodoro Py y están, principalmente, integrados por postulantes para los Tribunales Orales Federales y para la Cámara Federal de la Capital Federal. La propuesta llega tras llamados a concurso y la elaboración de ternas por parte del Consejo, que remitirá los expedientes al Ministerio de Justicia para su trámite.
En mayo el organismo ya remitió 17 ternas al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y en junio se prevé el envío de otras 15 ternas; en conjunto, serán 32 ternas que se sumarán a las que ya retiene el Ejecutivo. Además, Mahiques remitió 150 pliegos a la Cámara Alta y el Consejo tiene en revisión otras 115 ternas, según los registros oficiales.
El proceso para que esos pliegos lleguen a la Cámara Alta incluye llamado a concurso, designación de jurados, evaluación por exámenes y entrevistas, elaboración de ternas, y la elección presidencial de uno de los tres candidatos para el envío del pliego al Senado.
Cómo serán las próximas remisiones
La remisión de los 32 pliegos implica que el Ministerio de Justicia reciba expedientes listos para su elevación a la Cámara Alta, una vez que el Ejecutivo decida su envío al Senado. Esos pliegos contienen las ternas elaboradas por el organismo Evaluador tras las etapas de concurso y entrevistas.
Según el flujo administrativo detallado, después de la evaluación final la Magistratura enviará los nombres al Ministerio, que a su vez remitirá los pliegos al Senado para su tratamiento y eventual designación definitiva de los cargos.
En poder del Ejecutivo quedan además 105 ternas sin enviar al Senado, equivalentes al 28% de las vacantes totales, mientras que el Consejo mantiene 151 concursos en trámite que representan el 41% de las vacantes existentes.
Vacantes en Comodoro Py
En los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py hay ocho TOF con 24 cargos titulares en total; siete de esos cargos están vacantes, un dato que motiva la aceleración en la remisión de pliegos por parte del organismo Evaluador.
Los TOF 1, 3, 7 y 8 están completos con sus tres jueces cada uno; el TOF 6 no cuenta con cargos titulares y funciona exclusivamente con magistrados subrogantes; el TOF 2 presenta una vacante, el TOF 4 dos vacantes y el TOF 5 una vacante.
Comodoro Py concentra buena parte de los juicios federales por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, por lo que la cobertura de esos cargos tiene impacto directo en la administración de causas de Alta complejidad judicial.
El Gobierno prioriza cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial; actualmente el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte estiman que ese porcentaje podría llegar al 42% si no se acelera el proceso, datos que condicionan la agenda institucional.