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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 3 de julio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este viernes.

En bancos hubo estabilidad general y Bica mostró una suba de 0,33%. En bancos hubo estabilidad general y Bica mostró una suba de 0,33%.
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El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y bajas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una caída de 0,66%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.525,05 y $1.525,44, con una baja de 0,28%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.460 y $1.510, también con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.455 y $1.515, con variación de 0,00% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con suba de 0,33% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia, Credicoop y BBVA Banco Francés. En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.470 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $40.

El dólar cerró con leves movimientos al alza.El MEP cayó 0,28% y terminó en $1.525,44, con spread de $0,39.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una baja de 0,28%: $1.525,05 para la compra y $1.525,44 para la venta. El spread fue de $0,39, con retrocesos de $3,94 y $4,34 en cada punta frente al registro previo.

dólarEl dólar blue bajó 0,66% y cerró en $1.515, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,66% y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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