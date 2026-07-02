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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 2 de julio

El dólar MEP mantuvo la tendencia alcista de esta semana mientras que el blue no registró movimientos. En los bancos, la moneda extranjera mostró variaciones mixtas.

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El dólar cerró con variaciones mixtas y cierta estabilidad en los bancos este jueves. El blue terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.521,46 y $1.522,24, con un avance de 0,06%.

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Así cerró dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con un spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.460 y $1.510, con un spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.455 y $1.515, con suba de 0,66% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,66% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.470 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $40.

El dólar blue subió 0,35%.El dólar MEP mantuvo la tendencia alcista de esta semana.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una suba de 0,06%: $1.521,46 para la compra y $1.522,24 para la venta. El spread fue de $0,78.

DOLAREn los bancos, la moneda extranjera mostró variaciones mixtas.

Dólar blue

El dólar blue no tuvo variación y terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. El spread quedó en $20.

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