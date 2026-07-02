El dólar cerró con variaciones mixtas y cierta estabilidad en los bancos este jueves. El blue terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.521,46 y $1.522,24, con un avance de 0,06%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 2 de julio
El dólar MEP mantuvo la tendencia alcista de esta semana mientras que el blue no registró movimientos. En los bancos, la moneda extranjera mostró variaciones mixtas.
Así cerró dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con un spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.460 y $1.510, con un spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.455 y $1.515, con suba de 0,66% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,66% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.470 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $40.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,06%: $1.521,46 para la compra y $1.522,24 para la venta. El spread fue de $0,78.
Dólar blue
El dólar blue no tuvo variación y terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. El spread quedó en $20.