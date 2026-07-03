En el Banco Nación, cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con una diferencia de $50, mientras que el dólar MEP continuó con leve suba del 0,06% y finalizó en $1.521,46 para la compra y $1.522,24 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 3 de julio, en Argentina
El dólar cerró con variaciones mixtas y estabilidad general. En el Banco Nación cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mientras el MEP subió levemente y el blue no tuvo cambios.
El dólar cerró este jueves con variaciones mixtas y cierta estabilidad en el sistema bancario.
El dólar blue se mantuvo sin cambios, en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.
08:55 / Vie. 03.07.2026
Así cerró el dólar el jueves
Blue: $1.505 compra y $1.525 venta
MEP: $1.521,46 compra y $1.522,24 venta (+0,06%)
Banco Nación: $1.460 compra y $1.510 venta
Banco Provincia: $1.460 compra y $1.510 venta
Banco Santa Fe: $1.375 compra y $1.430 venta (sin cambios)
ICBC: $1.455 compra y $1.515 venta (+0,66%)
Banco Bica: $1.461 compra y $1.520 venta (+0,66%)
Banco Entre Ríos: $1.410 compra y $1.460 venta (sin cambios)
Banco Hipotecario: $1.470 compra y $1.510 venta (sin cambios)
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