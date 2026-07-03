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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 3 de julio, en Argentina

El dólar cerró con variaciones mixtas y estabilidad general. En el Banco Nación cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mientras el MEP subió levemente y el blue no tuvo cambios.